Добірка найкращих бюджетних смартфонів дешевше 300 доларів: яку модель купити у 2024 році

Серед найкращих бюджетних телефонів кінця 2024 року — Motorola Moto G Power 5G, Samsung Galaxy A25 5G. Усі ці моделі відрізняються роботою акумулятора та ефективністю, а також ціною до 300 доларів.

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Найкращі бюджетні телефони — вартістю менше ніж 300 доларів, — такі як Moto G Power 5G (2024), оснащені NFC для Google Pay, підтримують бездротову зарядку, мають цікавий дизайн і добре справляються з багатозадачністю. Про це пише CNET.

Motorola Moto G Power 5G

Motorola Moto G Power 5G

Це — найуніверсальніший варіант у цьому огляді, що пропонує бездротове заряджання, екран з високою частотою оновлення 120 Гц, Google Pay для безконтактних платежів і фантастичний дизайн з веганської шкіри.

Плюс — камера, яка робить пристойні фотографії в яскравому оточенні, і процесор, здатний виконувати більшість повсякденних завдань, і можна отримати телефон, яким приємно користуватися за доступну ціну.

Характеристики:

Розмір екрана — 6,7 дюймів.

6,7 дюймів. Процесор — MediaTek Dimensity 7020.

MediaTek Dimensity 7020. Камери — 50-мегапіксельна (основна), 8-мегапіксельна (надширококутна), 16-мегапіксельна (селфі).

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G може запропонувати багато чого в інших відношеннях, включно з гідним екраном з роздільною здатністю 1080p і гучними двома динаміками для музики. Хоча у телефона є проблеми з кількома завданнями одночасно, він все ще є хорошою опцією.

Його камери не справляються з налаштуваннями в приміщенні, а дизайн у поєднанні з масивною виїмкою для камери здається застарілим порівняно з іншими телефонами в цьому ціновому діапазоні. Водночас, це — телефон, який отримає багаторічну підтримку.

Характеристики:

Розмір екрана — 6,5 дюймів.

6,5 дюймів. Процесор — Exynos 1280.

Exynos 1280. Камери — 50-мегапіксельна (ширококутна), 8-мегапіксельна (надширококутна), 2-мегапіксельна (макро), 13-мегапіксельна (селфі).

OnePlus Nord N30 5G

OnePlus Nord N30 5G

OnePlus Nord N30 5G містить у собі безліч функцій за ці гроші, але його 50-ватна швидкість зарядки є видатною для цього цінового діапазону. Телефон може заряджатися від 0% до 100% за 45 хвилин.

Його великий 6,72-дюймовий дисплей 1080p працює з частотою оновлення 120 Гц, а також забезпечує плавну анімацію застосунків, ігор, веб-сайтів і потокового відео.

Характеристики:

Розмір екрана — 6,5 дюймів.

6,5 дюймів. Процесор — MediaTek Dimensity 6100 Plus.

MediaTek Dimensity 6100 Plus. Камери — 50-мегапіксельна (ширококутна), 5-мегапіксельна (надширококутна), 2-мегапіксельна (макро), 13-мегапіксельна (селфі).

Google Pixel 6A

Google Pixel 6A

Його вартість є трохи вищою за аналоги в цьому списку, однак це все ще потужний та гідний бюджетний смартфон. Хоча Google відтоді випустив Pixel 7A за $499, Pixel 6A все ще отримує ще два роки оновлень програмного забезпечення та ще чотири роки оновлень безпеки.

Це означає, що він продовжить отримувати нові функції Android і підтримку від Google, і цей термін, що залишився, все ще більший, ніж ви побачите у нових телефонів 2023 року вартістю від 200 до 300 доларів.

Характеристики:

Розмір екрана — 6,1 дюйма.

6,1 дюйма. Процесор — Google Tensor.

Google Tensor. Камери — 12,2-мегапіксельна (ширококутна), 12-мегапіксельна (надширококутна), 8-мегапіксельна (селфі).

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.