"Крупнейшая в мире" ветряная станция под угрозой: одна из турбин вызвала "необычный эффект"

Ветроэлектростанция Dogger Bank должна была питать до 6 миллионов домов в Великобритании, однако ее строительство приостановлено из-за серьезной поломки.

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Проект Dogger Bank, который должен был стать крупнейшей в мире ветряной электростанцией, столкнулся с поломкой лопасти одной из гигантских турбин Haliade-X, вызвав новые опасения по поводу надежности морской ветровой энергии. Об этом пишет портал ECOticias.

Сообщается, что станцию Dogger Bank строят у побережья северо-восточной Англии компаниями SSE Renewables, Equinor и Vårgrønn. Если проект будет завершен, то сможет вырабатывать до 3,6 ГВт электроэнергии, обеспечив до 6 миллионов домов в Великобритании.

Этот амбициозный проект недавно столкнулся с проблемами, связанными с поломкой лопасти турбины Haliade-X. По данным издания, этот "катастрофический" отказ не был вызван дефектами монтажа или производства, а произошел в процессе ввода в эксплуатацию. Происшествие нарушило график проекта – строительство электростанции было приостановлено.

Как отмечают в издании, повреждение турбины Haliade-X – это не просто неудача для развития Dogger Bank. Проблема оказалась гораздо масштабнее.

"Инженеры отметили необычный эффект: отказ лопасти в пострадавшей турбине вызвал беспокойство по поводу других подобных турбин и, в некоторой степени, повлиял на нагрузку на окружающие их конструкции", — говорится в статье.

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На фоне того, что сфера морской ветроэнергетики стремительно развивается, подобные инциденты указывают на возможные критические проблемы в будущем. Эти неудачи подчеркивают важность предварительных испытаний турбин, особенно в морской среде. В издании считают, что производители и инженеры должны улучшить процедуру установки и рабочие стандарты.

При этом авторы отметили, что Dogger Bank по-прежнему является "гигантским скачком" в области возобновляемой энергии. Несмотря на остановку строительства, инженеры верят, что проект сможет встать на ноги и снова приблизиться к завершению.

Напомним, Китай недавно установил еще один мировой рекорд: самая высокая и мощная в мире морская ветряная турбина от Dongfang Electric Corporation высотой 340 м выдала мощность 26 МВт.

Также сообщалось, что в Китае представлена ветряная турбина GWH204-4-4,55 МВт от компании Goldwind, способная генерировать электроэнергию даже при небольшом ветре.