"Найбільша у світі" вітряна станція під загрозою: одна з турбін викликала "незвичайний ефект"

Вітроелектростанція Dogger Bank мала живити до 6 мільйонів будинків у Великій Британії, проте її будівництво призупинено через серйозну поломку.

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Проєкт Dogger Bank, який мав стати найбільшою у світі вітряною електростанцією, зіткнувся з поломкою лопаті однієї з гігантських турбін Haliade-X, викликавши нові побоювання з приводу надійності морської вітрової енергії. Про це пише портал ECOticias.

Повідомляється, що станцію Dogger Bank будують біля узбережжя північно-східної Англії компаніями SSE Renewables, Equinor і Vårgrønn. Якщо проєкт буде завершено, то зможе виробляти до 3,6 ГВт електроенергії, забезпечивши до 6 мільйонів будинків у Великій Британії.

Цей амбітний проєкт нещодавно зіткнувся з проблемами, пов'язаними з поломкою лопаті турбіни Haliade-X. За даними видання, ця "катастрофічна" відмова не була спричинена дефектами монтажу або виробництва, а сталася в процесі введення в експлуатацію. Подія порушила графік проєкту — будівництво електростанції було призупинено.

Як зазначають у виданні, пошкодження турбіни Haliade-X — це не просто невдача для розвитку Dogger Bank. Проблема виявилася набагато масштабнішою.

"Інженери відзначили незвичайний ефект: відмова лопаті в постраждалій турбіні викликала занепокоєння з приводу інших подібних турбін і, певною мірою, вплинула на навантаження на оточуючі їх конструкції", — ідеться у статті.

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На тлі того, що сфера морської вітроенергетики стрімко розвивається, подібні інциденти вказують на можливі критичні проблеми в майбутньому. Ці невдачі підкреслюють важливість попередніх випробувань турбін, особливо в морському середовищі. У виданні вважають, що виробники та інженери повинні поліпшити процедуру установки і робочі стандарти.

Водночас автори зазначили, що Dogger Bank, як і раніше, є "гігантським стрибком" у галузі відновлюваної енергії. Попри зупинку будівництва, інженери вірять, що проєкт зможе встати на ноги і знову наблизитися до завершення.

Нагадаємо, Китай нещодавно встановив ще один світовий рекорд: найвища і найпотужніша у світі морська вітряна турбіна від Dongfang Electric Corporation висотою 340 м видала потужність 26 МВт.

Також повідомлялося, що в Китаї представлено вітряну турбіну GWH204-4-4,55 МВт від компанії Goldwind, яка здатна генерувати електроенергію навіть за невеликого вітру.