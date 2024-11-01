OnePlus выпускает "революционный" смартфон: он получит камеру, как у дрона

Новый смартфон OnePlus Drone 5G будет иметь 300-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 7400 мАч.

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Мир смартфонов находится на грани смены парадигмы, и OnePlus готовится представить первое в своем роде устройство: OnePlus Drone 5G. Об этом пишет Udaipur Kiran.

OnePlus Drone 5G оснащен 6,73-дюймовым дисплеем, который обещает яркие цвета и непревзойденную четкость. Благодаря частоте обновления 120 Гц и разрешению 1080×2920 пользователи могут ожидать визуального опыта, идеально подходящего для потоковой передачи, игр и, конечно же, управления камерой дрона.

Определяющей особенностью OnePlus Drone 5G является его 300-мегапиксельная камера дрона, новаторское дополнение, которое отличает его от других моделей на рынке смартфонов. Вот что могут ожидать пользователи:

Съемка с воздуха: съемный модуль камеры дрона может подниматься на высоту до 30 метров, предоставляя пользователям возможность делать фотографии и видео с захватывающих высот и ракурсов.

Высокая четкость: благодаря основной камере 300 МП OnePlus Drone 5G гарантирует, что каждый снимок будет детализированным.

Возможность 20-кратного зума: приближайте удаленные объекты без потери качества благодаря расширенным функциям телефотосъемки.

Фронтальная и сверхширокоугольная камеры: для разнообразных сценариев съемки пользователи также получают сверхширокоугольный объектив 50 МП и фронтальную камеру 50 МП.

С точки зрения производительности OnePlus Drone 5G оснащен процессором Snapdragon в сочетании с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Эта конфигурация обеспечивает плавную многозадачность, быструю обработку и достаточно места для хранения фотографий и видео высокого разрешения.

Срок службы батареи имеет решающее значение для фотосъемки с помощью дрона. Аккумулятор емкостью 7400 мАч может обеспечить часы съемки с помощью дрона, потоковой передачи видео. Благодаря быстрой зарядке мощностью 100 Вт пользователи могут получить полную зарядку всего за 55 минут.

Потенциальный релиз смартфона запланирован на период с февраля по март 2025 года. OnePlus Drone 5G найдет широкий отклик у:

Фотографов и блогеров: воздушная и наземная фотосъемка в одном устройстве.

Любителей технологий: устройство, оснащенное новейшими мобильными технологиями и возможностями дронов.

Тех, кому нужна высокая производительность: благодаря мощным характеристикам и длительному времени автономной работы этот телефон станет настоящим источником энергии даже для повседневного использования.

Ранее писали, почему новые смартфоны почти не отличаются от старых, но производители продолжают выпускать их минимум раз в год. Среди прочего, компании ориентируются как раз на тех людей, которые по нескольку лет пользуются одной и той же моделью.