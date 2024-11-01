OnePlus випускає "революційний" смартфон: він отримає камеру, як у дрона

Новий смартфон OnePlus Drone 5G матиме 300-мегапіксельну камеру і акумулятор ємністю 7400 мАг.

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Світ смартфонів перебуває на межі зміни парадигми, і OnePlus готується представити перший у своєму роді пристрій: OnePlus Drone 5G. Про це пише Udaipur Kiran.

OnePlus Drone 5G оснащений 6,73-дюймовим дисплеєм, який обіцяє яскраві кольори та неперевершену чіткість. Завдяки частоті оновлення 120 Гц і роздільній здатності 1080×2920 користувачі можуть очікувати на візуальний досвід, який ідеально підходить для потокового передавання, ігор і, звісно ж, керування камерою дрона.

Визначальною особливістю OnePlus Drone 5G є його 300-мегапіксельна камера дрона, новаторський додаток, що відрізняє його від інших моделей на ринку смартфонів. Ось що можуть очікувати користувачі:

Зйомка з повітря: знімний модуль камери дрона може підніматися на висоту до 30 метрів, надаючи користувачам можливість робити світлини та відео із захопливих висот і ракурсів.

Висока чіткість: завдяки основній камері 300 МП OnePlus Drone 5G гарантує, що кожен знімок буде деталізованим.

Можливість 20-кратного зуму: наближайте віддалені об'єкти без втрати якості завдяки розширеним функціям телефотозйомки.

Фронтальна та надширококутна камери: для різноманітних сценаріїв зйомки користувачі також отримують надширококутний об'єктив 50 МП та фронтальну камеру 50 МП.

З точки зору продуктивності OnePlus Drone 5G оснащений процесором Snapdragon у поєднанні з 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам'яті та до 256 ГБ вбудованої пам'яті. Ця конфігурація забезпечує плавну багатозадачність, швидке опрацювання і достатньо місця для зберігання фото і відео високої роздільної здатності.

Термін служби батареї має вирішальне значення для фотозйомки за допомогою дрона. Акумулятор ємністю 7400 мАг може забезпечити години зйомки за допомогою дрона, потокового передавання відео. Завдяки швидкій зарядці потужністю 100 Вт користувачі можуть отримати повний заряд батареї всього за 55 хвилин.

Потенційний реліз смартфона заплановано на період з лютого по березень 2025 року. OnePlus Drone 5G знайде широкий відгук у:

Фотографів і блогерів: повітряна і наземна фотозйомка в одному пристрої.

Любителів технологій: пристрій, оснащений новітніми мобільними технологіями та можливостями дронів.

Тих, кому потрібна висока продуктивність: завдяки потужним характеристикам і тривалому часу автономної роботи цей телефон стане справжнім джерелом енергії навіть для повсякденного використання.

Раніше писали, чому нові смартфони майже не відрізняються від старих, але виробники продовжують випускати їх мінімум раз на рік. Зокрема, компанії орієнтуються якраз на тих людей, які по кілька років користуються однією і тією ж моделлю.