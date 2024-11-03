Лучшие смартфоны OnePlus: технические характеристики актуальных бюджетных моделей

В список попали OnePlus 12, 12R, Open, Nord N30 5G. Они привлекают внимание как дизайном, так и функционалом, и не ударят по карману.

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Подборку лучших бюджетных смартфонов от бренда OnePlus, которые актуальны в 2024 году, создал ресурс Tom’s Guide.

OnePlus 12

Он обладает качеством и набором функций, которых не хватало предыдущим топовым телефонам OnePlus по одному-двум пунктам списка, и даже если он дороже предшествующего OnePlus 11, он все равно дешевле, чем Android-смартфоны других брендов с аналогичными характеристиками и размерами.

Характеристики:

Размер экрана: 6,82 дюйма 2K 120 Гц OLED

Частота обновления: 1-120 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память/память: 12 ГБ/16 ГБ, 256 ГБ/512 ГБ

Задняя/фронтальная камеры: основная 50 МП, сверхширокоугольная 48 МП, 3-кратная телефото 64 МП/селфи 32 МП

Время работы батареи (ч:мин): 17:41

Скорость зарядки: 80 Вт (США) / 100 Вт (международная) проводная, 50 Вт беспроводная

OnePlus 12 Фото: Скриншот

OnePlus 12R

Модели OnePlus R не поступали в США и Европу до 12R, и все, что мы можем сказать, лучше поздно, чем никогда. В обмен на старый чипсет, менее высокотехнологичный дисплей и камеры (включая макросенсор вместо телефото) OnePlus снижает цену на несколько сотен долларов и увеличивает размер батареи.

В результате получился телефон среднего класса, который на удивление похож на полноценный флагманский аппарат и занимает второе место в рейтинге лучших телефонов по времени автономной работы, а первое место занял премиальный игровой телефон, который стоит почти вдвое дороже.

Характеристики:

Размер экрана: 6,78 дюйма FHD OLED

Частота обновления: 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память / Память: 8 ГБ, 12 ГБ / 128 ГБ, 256 ГБ

Задняя / передняя камеры: основная 50 МП, сверхширокоугольная 8 МП, макросъемка 2 МП / селфи-съемка 16 МП

Время работы батареи (ч:мин): 18:42

Скорость зарядки: 80 Вт (США) / 100 Вт (международная)

OnePlus 12R Фото: The Verge

OnePlus Open

Благодаря некоторой помощи от дочерней компании Oppo, первый выход OnePlus в мир складных устройств прошел блестяще.

OnePlus Open — складной телефон на данный момент благодаря компактному размеру в сложенном виде и небольшому весу, длительному времени автономной работы и впечатляющим характеристикам.

Например, 512 ГБ памяти по умолчанию, две камеры по 48 МП и 64 МП телеобъектив на задней панели, а также система Open Canvas, которая позволяет легко открывать и работать с несколькими приложениями.

Характеристики:

Размер экрана: внутренний 7,82 дюйма, внешний 6,31 дюйма (оба OLED)

Частота обновления: 120 Гц (внутренняя и внешняя)

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память/память: 16 ГБ/512 ГБ

Задняя/фронтальная камеры: основная 48 МП, сверхширокоугольная 48 МП, телеобъектив 64 МП с 3-кратным зумом, внешняя селфи-камера 20 МП, внутренняя селфи-камера 32 МП

Время работы батареи (ч:мин): 11:45

Скорость зарядки: 67 Вт (проводная)

OnePlus Open

OnePlus Nord N30 5G

OnePlus Nord N30 5G (или OnePlus Nord CE 3 Lite) очень доступен, но все равно балует вас в некоторых областях. Самое примечательное, что он дает зарядку 50 Вт и дисплей 120 Гц в устройстве, которое стоит менее 300 долларов. Время работы батареи также велико.

Его самым большим ограничением является качество фотографий, что может стать решающим фактором. К сожалению, это буквальная цена создания дешевого телефона, как и маломощный чипсет Nord N30.

Характеристики:

Размер экрана: 6,72 дюйма AMOLED (2400 x 1080)

Частота обновления: 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 695ОЗУ / Память: 8 ГБ / 128 ГБ, расширяемая

Задняя / фронтальная камеры: 108 МП (f/1.7) основная, 2 МП (f/2.4) монохромная, 2 МП (f/2.4) макро / 16 МП (f/2.4)

Время работы батареи (ч:мин): 12:30 (120 Гц); 12:42 (60 Гц)

Скорость зарядки: 50 Вт проводная

OnePlus Nord N30 5G

Ранее писали, почему новые смартфоны почти не отличаются от старых, но производители продолжают выпускать их минимум раз в год. Среди прочего, компании ориентируются как раз на тех людей, которые по нескольку лет пользуются одной и той же моделью.