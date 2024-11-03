Найкращі смартфони OnePlus: технічні характеристики актуальних бюджетних моделей

До списку потрапили OnePlus 12, 12R, Open, Nord N30 5G. Вони привертають увагу як дизайном, так і функціоналом, і не вдарять по кишені.

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Добірку найкращих бюджетних смартфонів від бренду OnePlus, які актуальні у 2024 році, створив ресурс Tom's Guide.

OnePlus 12

Він має якість і набір функцій, яких не вистачало попереднім топовим телефонам OnePlus за одним-двома пунктами списку, і навіть якщо він дорожчий за попередній OnePlus 11, він все одно дешевший за Android-смартфони інших брендів з аналогічними характеристиками і розмірами.

Характеристики:

Розмір екрана: 6,82 дюйма 2K 120 Гц OLED

Частота оновлення: 1-120 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативна пам'ять/пам'ять: 12 ГБ/16 ГБ, 256 ГБ/512 ГБ

Задня/фронтальна камери: основна 50 МП, надширококутна 48 МП, 3-кратна телефото 64 МП/селфі 32 МП

Час роботи батареї (год:хв): 17:41

Швидкість зарядки: 80 Вт (США) / 100 Вт (міжнародна) дротова, 50 Вт бездротова

OnePlus 12 Фото: Скриншот

OnePlus 12R

Моделі OnePlus R не надходили в США і Європу до 12R, і все, що ми можемо сказати, краще пізно, ніж ніколи. В обмін на старий чипсет, менш високотехнологічний дисплей і камери (включно з макросенсором замість телефото) OnePlus знижує ціну на кілька сотень доларів і збільшує розмір батареї.

У результаті вийшов телефон середнього класу, який напрочуд схожий на повноцінний флагманський апарат і посідає друге місце в рейтингу найкращих телефонів за часом автономної роботи, а перше місце посів преміальний ігровий телефон, який коштує майже вдвічі дорожче.

Характеристики:

Розмір екрана: 6,78 дюйма FHD OLED

Частота оновлення: 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативна пам'ять / Пам'ять: 8 ГБ, 12 ГБ / 128 ГБ, 256 ГБ

Задня / передня камери: основна 50 МП, надширококутна 8 МП, макрозйомка 2 МП / селфі-зйомка 16 МП

Час роботи батареї (год:хв): 18:42

Швидкість заряджання: 80 Вт (США) / 100 Вт (міжнародна)

OnePlus 12R Фото: Bridenstine

OnePlus Open

Завдяки деякій допомозі від дочірньої компанії Oppo, перший вихід OnePlus у світ складних пристроїв пройшов блискуче.

OnePlus Open — найскладніший телефон на даний момент завдяки компактному розміру в складеному вигляді і невеликій вазі, тривалому часу автономної роботи і вражаючим характеристикам.

Наприклад, 512 ГБ пам'яті за замовчуванням, дві камери по 48 МП і 64 МП телеоб'єктив на задній панелі, а також система Open Canvas, що дає змогу легко відкривати та працювати з кількома додатками.

Характеристики:

Розмір екрана: внутрішній 7,82 дюйма, зовнішній 6,31 дюйма (обидва OLED)

Частота оновлення: 120 Гц (внутрішня і зовнішня)

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативна пам'ять/пам'ять: 16 ГБ/512 ГБ

Задня/фронтальна камери: основна 48 МП, надширококутна 48 МП, телеоб'єктив 64 МП з 3-кратним зумом, зовнішня селфі-камера 20 МП, внутрішня селфі-камера 32 МП

Час роботи батареї (год:хв): 11:45

Швидкість зарядки: 67 Вт (дротова)

OnePlus Open

OnePlus Nord N30 5G

OnePlus Nord N30 5G (або OnePlus Nord CE 3 Lite) дуже доступний, але все одно балує вас у деяких областях. Найцікавіше, що він дає зарядку 50 Вт і дисплей 120 Гц у пристрої, який коштує менше 300 доларів. Час роботи батареї також великий.

Його найбільшим обмеженням є якість фотографій, що може стати вирішальним фактором. На жаль, це буквальна ціна створення дешевого телефону, як і малопотужний чипсет Nord N30.

Характеристики:

Розмір екрана: 6,72 дюйма AMOLED (2400 x 1080)

Частота оновлення: 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 695ОЗП / Пам'ять: 8 ГБ / 128 ГБ, розширювана

Задня / фронтальна камери: 108 МП (f/1.7) основна, 2 МП (f/2.4) монохромна, 2 МП (f/2.4) макро / 16 МП (f/2.4)

Час роботи батареї (год:хв): 12:30 (120 Гц); 12:42 (60 Гц)

Швидкість заряджання: 50 Вт дротова

OnePlus Nord N30 5G

Раніше писали, чому нові смартфони майже не відрізняються від старих, але виробники продовжують випускати їх мінімум раз на рік. Серед іншого, компанії орієнтуються якраз на тих людей, які по кілька років користуються однією і тією ж моделлю.