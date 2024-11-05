Новый флагманский смартфон Realme выйдет с чипом Snapdragon 8 Elite (фото, видео)

Новый флагман Realme GT 7 Pro будет доступен по цене от 520 долларов США.

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Компания Realme недавно анонсировала смартфон GT 7 Pro с чипом Snapdragon 8 Elite, поддержкой ОС Android 15 и тремя крупными обновлениями системы. Об этом пишет сама Realme в сети Weibo.

Realme GT 7 Pro имеет большой 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2780 х 1264 пикселей. Частота обновления —120 Гц, максимальная яркость 2000 нит. Кроме того, дисплей поддерживает Dolby Vision и HDR 10+.

Смартфоны Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro получил от разработчиков новый мощный процессор Snapdragon 8 Elite и графику Adreno 830. Смартфон имеет варианты с 12 и 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Смартфон имеет три камеры: 50-мегапиксельная основная, обладающая оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8, а также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив Sony IMX882 с 3-кратным зумом. Третий модуль использует функцию AI Zoom Ultra Clarity. Она повышает четкость фотоснимков. А на передней панели гаджета установлена ​​16-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2.45.

Также телефон оснастили сканером отпечатков пальцев, есть еще стереодинамики, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, а также защита от воды и пыли IP68 и IP69.

Realme GT 7 Pro поступит в продажу в Китае 11 ноября 2024 года, а позже появится на мировом рынке в конце текущего месяца.

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