Новий флагманський смартфон Realme вийде з чипом Snapdragon 8 Elite (фото, відео)

Новий флагман Realme GT 7 Pro буде доступний за ціною від 520 доларів США.

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Компанія Realme нещодавно анонсувала смартфон GT 7 Pro з чипом Snapdragon 8 Elite, підтримкою ОС Android 15 і трьома великими оновленнями системи. Про це пише сама Realme в мережі Weibo.

Realme GT 7 Pro має великий 6,78-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2780 х 1264 пікселів. Частота оновлення — 120 Гц, максимальна яскравість 2000 ніт. Крім того, дисплей підтримує Dolby Vision і HDR 10+.

Смартфони Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro отримав від розробників новий потужний процесор Snapdragon 8 Elite і графіку Adreno 830. Смартфон має варіанти з 12 і 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ вбудованої пам'яті. Ємність акумулятора становить 6500 мАг з підтримкою швидкої зарядки 120 Вт.

Смартфон має три камери: 50-мегапіксельна основна, що володіє оптичною стабілізацією і діафрагмою f/1.8, а також 8-мегапіксельна надширококутна камера і 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив Sony IMX882 з 3-кратним зумом. Третій модуль використовує функцію AI Zoom Ultra Clarity. Вона підвищує чіткість фотознімків. А на передній панелі гаджета встановлено 16-мегапіксельну селфі-камеру з діафрагмою f/2.45.

Також телефон оснастили сканером відбитків пальців, є ще стереодинаміки, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, а також захист від води і пилу IP68 і IP69.

Realme GT 7 Pro надійде в продаж у Китаї 11 листопада 2024 року, а пізніше з'явиться на світовому ринку наприкінці поточного місяця.

Раніше писали про топ-6 телефонів з великим екраном. Смартфони з великим екраном, крім дисплея, мають цілу низку переваг, як-от потужний чип, якісна камера. У добірці — Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024 року.