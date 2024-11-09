Лучшие смартфоны для геймеров в 2024: актуальные модели от Asus, OnePlus, Apple, Samsung

Asus ROG Phone 8 Pro, RedMagic 9 Pro, iPhone 16 Pro Max, OnePlus 12R, Samsung Galaxy Z Fold 6 были выбраны изданием Tom’s Guide.

Среди лучших игровых смартфонов — Asus ROG Phone 8 Pro, RedMagic 9 Pro, iPhone 16 Pro Max, OnePlus 12R, Samsung Galaxy Z Fold 6. Подборку создал Tom’s Guide.

Asus ROG Phone 8 Pro

Несмотря на то, что у Asus далеко не лучшие камеры на смартфоне, тот факт, что он теперь предлагает телеобъектив, означает, что он покрывает те же фотобазы, что и другие флагманские телефоны.

А его чипсет Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью объемом до 24 ГБ (это больше, чем у моего настоящего ноутбука!) делает даже самые требовательные игровые действия легкими. Плюс вы можете сделать вещи больше по своему вкусу с помощью приложения ROG Armory Crate, которое включает такие функции, как емкостные триггеры на правом краю телефона, заднюю панель подсветки и хаб для всех ваших игр.

Asus ROG Phone 8 Pro

Технические характеристики:

Дисплей: 6,8-дюймовый AMOLED (2400 x 1080)

Частота обновления: 165 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 16 ГБ, 24 ГБ

Хранилище / Возможность расширения: 512 ГБ, 1 ТБ / Нет

Камеры (задняя/фронтальная): основная 50 МП, сверхширокоугольная 13 МП, телеобъектив 32 МП с 3-кратным зумом/селфи-камера 32 МП

Вес: 7,9 унций

Время работы от батареи (ч:мин): 18:48 (адаптивный режим работы от батареи)

iPhone 16 Pro Max

Apple не фокусируется на играх так, как это делают некоторые другие компании в этом списке, но это все равно отличный телефон для игр. Это телефон, на котором я сейчас играю больше всего, отчасти из-за его других качеств, но с мощью его чипа A18 Pro и недавно увеличенным 6,9-дюймовым дисплеем, большего я и не просил.

iPhone 16 Pro Max Фото: tomsguide.com

Технические характеристики:

Дисплей: 6,9-дюймовый OLED (2868 x 1320)

Частота обновления: 120 Гц

Чипсет: A18 Pro

Оперативная память: 8 ГБ

Хранилище / Возможность расширения: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Нет

Камеры (задняя/фронтальная): основная 48 МП, сверхширокоугольная 48 МП, телефото 12 МП 5-кратного действия / 12 МП

Вес: 8 унций

Время работы батареи (ч:мин): 17:35

OnePlus 12R

Я бы предпочел иметь более дешевый телефон в качестве лучшего игрового телефона по соотношению цена/качество. Но поверьте мне, OnePlus 12R стоит своих денег и предлагает лишь минимально меньшую игровую мощность, чем другие телефоны в этом списке, которые стоят в два раза дороже.

Самая дешевая модель за $499 недоступна для читателей из Великобритании, но модель за $599 с большим объемом оперативной памяти и хранилища по-прежнему является выгодным выбором.

OnePlus 12R

Технические характеристики:

Дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED (1264 x 2780)

Частота обновления: 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память: 8 ГБ, 16 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Камеры (задняя/фронтальная): 50 МП (f/1.8) основная, 8 МП (f/2.2) сверхширокоугольная, 2 МП (f/2.4) макро / 16 МП (f/2.4)

Время работы батареи (ч:мин): 18:42.

RedMagic 9 Pro

Благодаря боковым триггерам и игровому программному обеспечению RedMagic 9 Pro хорошо покрывает ваши основные потребности, но он превосходит все ожидания благодаря встроенному охлаждающему вентилятору RGB, который включается автоматически при открытии игры или вручную по вашему желанию.

Время работы аккумулятора у этого телефона также хорошее, и он оснащен быстрым зарядным устройством на 65 Вт. Плюс его чип такой же, как у возглавляющего список ROG Phone 8 Pro, так что вам не будет не хватать вычислительной мощности. Однако ему не хватает фотографии с двумя разочаровывающими задними камерами и размытыми селфи-снимками с фронтальной камеры под дисплеем.

RedMagic 9 Pro

Технические характеристики:

Дисплей: 6,8-дюймовый AMOLED (2480 x 1116)

Частота обновления: 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12 ГБ, 16 ГБ

Память/Расширяемость: 256 ГБ, 512 ГБ / Нет

Камеры (задняя/фронтальная): 50 МП (f/1.9) основная, 8 МП (f/2.2) сверхширокоугольная / 16 МП (под дисплеем, f/2.0)

Срок службы батареи (ч:мин): не тестировалось

Samsung Galaxy Z Fold 6

Я лично не могу рекомендовать игры на складном телефоне. Внешний дисплей обычно слишком мал для меня, а поскольку внутренние экраны намного квадратнее типичного соотношения сторон 16:9, для которого разработаны мобильные игры, вы получаете странный вид на поле боя. Тем не менее, если вам нужен складной телефон для игр, я все еще думаю, что Samsung Galaxy Z Fold 6 — ваш лучший вариант.

Главная причина этого — чипсет. С Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy внутри вы получаете заметно лучшую производительность в игре, чем любой другой складной телефон, который вы можете купить прямо сейчас.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Технические характеристики:

Дисплеи: 7,6-дюймовый AMOLED (2160 x 1856) внутренний/6,3-дюймовый AMOLED (2376 x 968) внешний

Частота обновления: 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy

Оперативная память: 12 ГБ

Хранилище/Расширяемость: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ/Нет

Камеры (задняя/фронтальная/внутренняя): 50 МП основная (f/1.8), 12 МП сверхширокоугольная (f/2.2), 10 МП 3-кратный телеобъектив (f/2.4)/10 МП селфи (f/2.2)/4 МП под дисплеем (f/1.8)

Время работы батареи (ч:мин): 10:35.

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