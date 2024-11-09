Найкращі смартфони для геймерів у 2024: актуальні моделі від Asus, OnePlus, Apple, Samsung

Asus ROG Phone 8 Pro, RedMagic 9 Pro, iPhone 16 Pro Max, OnePlus 12R, Samsung Galaxy Z Fold 6 були обрані виданням Tom's Guide.

Серед найкращих ігрових смартфонів — Asus ROG Phone 8 Pro, RedMagic 9 Pro, iPhone 16 Pro Max, OnePlus 12R, Samsung Galaxy Z Fold 6. Добірку створив Tom's Guide.

Asus ROG Phone 8 Pro

Незважаючи на те, що у Asus далеко не найкращі камери на смартфоні, той факт, що він тепер пропонує телеоб'єктив, означає, що він покриває ті ж фотобази, що й інші флагманські телефони.

А його чипсет Snapdragon 8 Gen 3 у поєднанні з оперативною пам'яттю об'ємом до 24 ГБ (це більше, ніж у мого справжнього ноутбука!) робить навіть найвимогливіші ігрові дії легкими. Плюс ви можете зробити речі більше на свій смак за допомогою програми ROG Armory Crate, яка включає такі функції, як ємнісні тригери на правому краю телефону, задню панель підсвічування і хаб для всіх ваших ігор.

Asus ROG Phone 8 Pro

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,8-дюймовий AMOLED (2400 x 1080)

Частота оновлення: 165 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативна пам'ять: 16 ГБ, 24 ГБ

Сховище / Можливість розширення: 512 ГБ, 1 ТБ / Ні

Камери (задня/фронтальна): основна 50 МП, надширококутна 13 МП, телеоб'єктив 32 МП з 3-кратним зумом / селфі-камера 32 МП

Вага: 7,9 унцій

Час роботи від батареї (год:хв): 18:48 (адаптивний режим роботи від батареї)

iPhone 16 Pro Max

Apple не фокусується на іграх так, як це роблять деякі інші компанії в цьому списку, але це все одно чудовий телефон для ігор. Це телефон, на якому я зараз граю найбільше, почасти через його інші якості, але з міццю його чипа A18 Pro і нещодавно збільшеним 6,9-дюймовим дисплеєм, більшого я й не просив.

iPhone 16 Pro Max Фото: tomsguide.com

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,9-дюймовий OLED (2868 x 1320)

Частота оновлення: 120 Гц

Чипсет: A18 Pro

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Сховище / Можливість розширення: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Ні

Камери (задня/фронтальна): основна 48 МП, надширококутна 48 МП, телефото 12 МП 5-кратної дії / 12 МП

Вага: 8 унцій

Час роботи батареї (год:хв): 17:35

OnePlus 12R

Я б вважав за краще мати дешевший телефон як найкращий ігровий телефон за співвідношенням ціна/якість. Але повірте мені, OnePlus 12R коштує своїх грошей і пропонує лише мінімально меншу ігрову потужність, ніж інші телефони в цьому списку, які коштують удвічі дорожче.

Найдешевша модель за $499 недоступна для читачів із Великої Британії, але модель за $599 з великим об'ємом оперативної пам'яті та сховища, як і раніше, є вигідним вибором.

OnePlus 12R

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,78-дюймовий AMOLED (1264 x 2780)

Частота оновлення: 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативна пам'ять: 8 ГБ, 16 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ, 256 ГБ / Ні

Камери (задня/фронтальна): 50 МП (f/1.8) основна, 8 МП (f/2.2) надширококутна, 2 МП (f/2.4) макро / 16 МП (f/2.4)

Час роботи батареї (год:хв): 18:42.

RedMagic 9 Pro

Завдяки бічним тригерам та ігровому програмному забезпеченню RedMagic 9 Pro добре покриває ваші основні потреби, але він перевершує всі очікування завдяки вбудованому охолоджувальному вентилятору RGB, який вмикається автоматично під час відкриття гри або вручну за вашим бажанням.

Час роботи акумулятора у цього телефону також хороший, і він оснащений швидким зарядним пристроєм на 65 Вт. Плюс його чип такий самий, як у ROG Phone 8 Pro, що очолює список, тож вам не буде не вистачати обчислювальної потужності. Однак йому не вистачає фотографії з двома задніми камерами, що розчаровують, і розмитими селфі-знімками з фронтальної камери під дисплеєм.

RedMagic 9 Pro

Технічні характеристики:

Дисплей: 6,8-дюймовий AMOLED (2480 x 1116)

Частота оновлення: 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативна пам'ять: 12 ГБ, 16 ГБ

Пам'ять/Розширюваність: 256 ГБ, 512 ГБ / Ні

Камери (задня/фронтальна): 50 МП (f/1.9) основна, 8 МП (f/2.2) надширококутна / 16 МП (під дисплеєм, f/2.0)

Термін служби батареї (год:хв): не тестувалося

Samsung Galaxy Z Fold 6

Я особисто не можу рекомендувати ігри на складному телефоні. Зовнішній дисплей зазвичай занадто малий для мене, а оскільки внутрішні екрани набагато квадратніші за типове співвідношення сторін 16:9, для якого розроблені мобільні ігри, ви отримуєте дивний вигляд на полі бою. Проте, якщо вам потрібен складаний телефон для ігор, я все ще думаю, що Samsung Galaxy Z Fold 6 — ваш найкращий варіант.

Головна причина цього — чипсет. З Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy всередині ви отримуєте помітно кращу продуктивність у грі, ніж будь-який інший складаний телефон, який ви можете купити просто зараз.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Технічні характеристики:

Дисплеї: 7,6-дюймовий AMOLED (2160 x 1856) внутрішній/6,3-дюймовий AMOLED (2376 x 968) зовнішній

Частота оновлення: 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy

Оперативна пам'ять: 12 ГБ

Сховище/Розширюваність: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ/Ні

Камери (задня/фронтальна/внутрішня): 50 МП основна (f/1.8), 12 МП надширококутна (f/2.2), 10 МП 3-кратний телеоб'єктив (f/2.4)/10 МП селфі (f/2.2)/4 МП під дисплеєм (f/1.8)

Час роботи батареї (год:хв): 10:35.

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