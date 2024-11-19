Vivo выпустит два новых смартфона: стало известно, когда появятся устройства серии X200

Инсайдеры утверждают, что устройства будут отличаться разрешением дисплея: одна модель получит экран 1,5K, а другая — 2K.

Согласно информации от инсайдеров, серия Vivo X200, недавно представленная в Китае, в следующем году пополнится двумя новыми смартфонами. Об этом пишет GaGadget.

"В следующем году серия Vivo X200 также будет иметь новые экраны 1,5K и 2K, оба больших размеров", — написал инсайдер Smart Pikachu в сети Weibo.

Инсайдеры утверждают, что устройства будут отличаться разрешением дисплея: одна модель получит экран 1,5K, а другая — 2K. Также сообщается, что новые телефоны будут иметь как прямые, так и изогнутые экраны.

Vivo представила X100 и X100 Pro в прошлом году. После этого компания анонсировала еще 3 модели: X100s, X100s Pro и X100 Ultra. Эксперты ожидают, что в будущем Vivo будет следовать аналогичной стратегии с серией X200, выпуская новые устройства постепенно.

Более подробная информация о новых моделях будет раскрыта в ближайшие месяцы, как и официальные тизеры от компании. Напомним, что смартфоны Vivo X200 и X200 Pro дебютируют на международном рынке с 19 ноября, а первой страной, где появятся устройства, станет Малайзия.

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