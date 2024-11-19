Vivo випустить два нові смартфони: стало відомо, коли з'являться пристрої серії X200

Інсайдери стверджують, що пристрої відрізнятимуться роздільною здатністю дисплея: одна модель отримає екран 1,5K, а інша — 2K.

Згідно з інформацією від інсайдерів, серія Vivo X200, нещодавно представлена в Китаї, наступного року поповниться двома новими смартфонами. Про це пише GaGadget.

"Наступного року серія Vivo X200 також матиме нові екрани 1,5K і 2K, обидва більших розмірів", — написав інсайдер Smart Pikachu в мережі Weibo.

Інсайдери стверджують, що пристрої відрізнятимуться роздільною здатністю дисплея: одна модель отримає екран 1,5K, а інша — 2K. Також повідомляється, що нові телефони матимуть як прямі, так і вигнуті екрани.

Vivo представила X100 і X100 Pro минулого року. Після цього компанія анонсувала ще 3 моделі: X100s, X100s Pro і X100 Ultra. Експерти очікують, що в майбутньому Vivo буде слідувати аналогічній стратегії із серією X200, випускаючи нові пристрої поступово.

Більш детальна інформація про нові моделі буде розкрита в найближчі місяці, як і офіційні тизери від компанії. Нагадаємо, що смартфони Vivo X200 і X200 Pro дебютують на міжнародному ринку з 19 листопада, а першою країною, де з'являться пристрої, стане Малайзія.

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