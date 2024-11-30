Какой складной телефон лучше всего купить: 5 лучших рекомендаций от экспертов (фото, видео)

В подборку самых актуальных "раскладушек" 2024 года входят модели Motorola Razr 2024, Samsung Galaxy Z Flip 6, OnePlus Open, Google Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold 6.

В рейтинг лучших складных телефонов 2024 года попали гаджеты от таких производителей, как OnePlus, Samsung, Pixel. Подборку сделал ресурс Android Authority.

Google Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro Fold — это значительное обновление оригинального Pixel Fold во многих отношениях, что позволяет ему наконец конкурировать на том же уровне с более популярной моделью Fold от Samsung.

Характеристики Pixel Fold:

Дисплей: 8 дюймов 2076 x 2152 и 6,3 дюйма 2424 x 1080

8 дюймов 2076 x 2152 и 6,3 дюйма 2424 x 1080 SoC: Tensor G4

Tensor G4 Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Память: 256/512 ГБ

Pixel 9 Pro Fold Фото: androidpolice.com

Samsung Galaxy Z Fold 6

Это, предположительно, самый надежный гибрид планшета и телефона. Z Fold 6 — это настоящий монстр с несколькими функциями, которые помогают в полной мере использовать преимущества его уникального форм-фактора.

Характеристики Galaxy Z Fold 6:

Складной дисплей: 7,6 дюйма, AMOLED 2x

7,6 дюйма, AMOLED 2x Экран: 6,3-дюймовый AMOLED 2x

6,3-дюймовый AMOLED 2x Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 Оперативная память: 12 ГБ

12 ГБ Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: Скриншот

OnePlus Open

Первый складной OnePlus предлагает уникальный интерфейс Canvas и первоклассные характеристики изображения, которые делают его достойным претендентом в гонке складных устройств. Он не такой недорогой, как можно было бы предположить, исходя из репутации компании, но он все еще на ступеньку ниже более известных игроков.

OnePlus Open

Характеристики:

Внутренний дисплей: 7,82-дюймовый LTPO3 Flexi-fluid AMOLED с частотой обновления 120 Гц

7,82-дюймовый LTPO3 Flexi-fluid AMOLED с частотой обновления 120 Гц Внешний дисплей: 6,31-дюймовый LTPO3 Super Fluid OLED с частотой 120 Гц

6,31-дюймовый LTPO3 Super Fluid OLED с частотой 120 Гц SoC: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Память: 512 ГБ

Samsung Galaxy Z Flip 6

Не все складные устройства предназначены для превращения в планшеты. Для опыта использования раскладного телефона, Samsung предлагает золотой стандарт, добавляя большее гибкое окно, чем когда-либо прежде.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Характеристики Galaxy Z Flip 6:

Внутренний дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED 2x

6,7 дюйма, AMOLED 2x Экран: 3,4-дюймовый AMOLED 2x

3,4-дюймовый AMOLED 2x Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 Оперативная память: 12 ГБ

12 ГБ Память: 256 ГБ/512 ГБ

Motorola Razr 2024

Razr 2024 получил усовершенствованный дизайн раскладушки как внутри, так и снаружи, что также включает в себя значительно улучшенное программное обеспечение и камеры.

Характеристики Razr (2024):

Дисплей: 6,9 дюйма и 3,6 дюйма

6,9 дюйма и 3,6 дюйма Внутренний дисплей: 6,9-дюймовый LTPO pOLED

6,9-дюймовый LTPO pOLED Внешний дисплей: 3,6-дюймовый AMOLED

3,6-дюймовый AMOLED SoC: MediaTek Dimensity 7300X

MediaTek Dimensity 7300X Оперативная память: 8 ГБ

Motorola Razr (2024)

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.