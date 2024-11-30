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Диджитал

Какой складной телефон лучше всего купить: 5 лучших рекомендаций от экспертов (фото, видео)

Смартфон, Samsung Galaxy Z Flip 6
Фото: androidauthority.com | Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6

В подборку самых актуальных "раскладушек" 2024 года входят модели Motorola Razr 2024, Samsung Galaxy Z Flip 6, OnePlus Open, Google Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold 6.

В рейтинг лучших складных телефонов 2024 года попали гаджеты от таких производителей, как OnePlus, Samsung, Pixel. Подборку сделал ресурс Android Authority.

Google Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro Fold — это значительное обновление оригинального Pixel Fold во многих отношениях, что позволяет ему наконец конкурировать на том же уровне с более популярной моделью Fold от Samsung.

Характеристики Pixel Fold:

  • Дисплей: 8 дюймов 2076 x 2152 и 6,3 дюйма 2424 x 1080
  • SoC: Tensor G4
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Память: 256/512 ГБ
Pixel 9 Pro Fold Fullscreen
Pixel 9 Pro Fold
Фото: androidpolice.com

Samsung Galaxy Z Fold 6

Это, предположительно, самый надежный гибрид планшета и телефона. Z Fold 6 — это настоящий монстр с несколькими функциями, которые помогают в полной мере использовать преимущества его уникального форм-фактора.

Характеристики Galaxy Z Fold 6:

  • Складной дисплей: 7,6 дюйма, AMOLED 2x
  • Экран: 6,3-дюймовый AMOLED 2x
  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ
Samsung Galaxy Z Fold 6 Fullscreen
Samsung Galaxy Z Fold 6
Фото: Скриншот

OnePlus Open

Первый складной OnePlus предлагает уникальный интерфейс Canvas и первоклассные характеристики изображения, которые делают его достойным претендентом в гонке складных устройств. Он не такой недорогой, как можно было бы предположить, исходя из репутации компании, но он все еще на ступеньку ниже более известных игроков.

OnePlus Open Fullscreen
OnePlus Open

Характеристики:

  • Внутренний дисплей: 7,82-дюймовый LTPO3 Flexi-fluid AMOLED с частотой обновления 120 Гц
  • Внешний дисплей: 6,31-дюймовый LTPO3 Super Fluid OLED с частотой 120 Гц
  • SoC: Snapdragon 8 Gen 2
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Память: 512 ГБ

Samsung Galaxy Z Flip 6

Не все складные устройства предназначены для превращения в планшеты. Для опыта использования раскладного телефона, Samsung предлагает золотой стандарт, добавляя большее гибкое окно, чем когда-либо прежде.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Fullscreen
Samsung Galaxy Z Flip 6

Характеристики Galaxy Z Flip 6:

  • Внутренний дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED 2x
  • Экран: 3,4-дюймовый AMOLED 2x
  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
  • Оперативная память: 12 ГБ
  • Память: 256 ГБ/512 ГБ

Motorola Razr 2024

Razr 2024 получил усовершенствованный дизайн раскладушки как внутри, так и снаружи, что также включает в себя значительно улучшенное программное обеспечение и камеры.

Характеристики Razr (2024):

  • Дисплей: 6,9 дюйма и 3,6 дюйма
  • Внутренний дисплей: 6,9-дюймовый LTPO pOLED
  • Внешний дисплей: 3,6-дюймовый AMOLED
  • SoC: MediaTek Dimensity 7300X
  • Оперативная память: 8 ГБ
Motorola Razr (2024) Fullscreen
Motorola Razr (2024)

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.