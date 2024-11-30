Какой складной телефон лучше всего купить: 5 лучших рекомендаций от экспертов (фото, видео)
В подборку самых актуальных "раскладушек" 2024 года входят модели Motorola Razr 2024, Samsung Galaxy Z Flip 6, OnePlus Open, Google Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold 6.
В рейтинг лучших складных телефонов 2024 года попали гаджеты от таких производителей, как OnePlus, Samsung, Pixel. Подборку сделал ресурс Android Authority.
Google Pixel 9 Pro Fold
Pixel 9 Pro Fold — это значительное обновление оригинального Pixel Fold во многих отношениях, что позволяет ему наконец конкурировать на том же уровне с более популярной моделью Fold от Samsung.
Характеристики Pixel Fold:
- Дисплей: 8 дюймов 2076 x 2152 и 6,3 дюйма 2424 x 1080
- SoC: Tensor G4
- Оперативная память: 16 ГБ
- Память: 256/512 ГБ
Samsung Galaxy Z Fold 6
Это, предположительно, самый надежный гибрид планшета и телефона. Z Fold 6 — это настоящий монстр с несколькими функциями, которые помогают в полной мере использовать преимущества его уникального форм-фактора.
Характеристики Galaxy Z Fold 6:
- Складной дисплей: 7,6 дюйма, AMOLED 2x
- Экран: 6,3-дюймовый AMOLED 2x
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативная память: 12 ГБ
- Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ
OnePlus Open
Первый складной OnePlus предлагает уникальный интерфейс Canvas и первоклассные характеристики изображения, которые делают его достойным претендентом в гонке складных устройств. Он не такой недорогой, как можно было бы предположить, исходя из репутации компании, но он все еще на ступеньку ниже более известных игроков.
Характеристики:
- Внутренний дисплей: 7,82-дюймовый LTPO3 Flexi-fluid AMOLED с частотой обновления 120 Гц
- Внешний дисплей: 6,31-дюймовый LTPO3 Super Fluid OLED с частотой 120 Гц
- SoC: Snapdragon 8 Gen 2
- Оперативная память: 16 ГБ
- Память: 512 ГБ
Samsung Galaxy Z Flip 6
Не все складные устройства предназначены для превращения в планшеты. Для опыта использования раскладного телефона, Samsung предлагает золотой стандарт, добавляя большее гибкое окно, чем когда-либо прежде.
Характеристики Galaxy Z Flip 6:
- Внутренний дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED 2x
- Экран: 3,4-дюймовый AMOLED 2x
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативная память: 12 ГБ
- Память: 256 ГБ/512 ГБ
Motorola Razr 2024
Razr 2024 получил усовершенствованный дизайн раскладушки как внутри, так и снаружи, что также включает в себя значительно улучшенное программное обеспечение и камеры.
Характеристики Razr (2024):
- Дисплей: 6,9 дюйма и 3,6 дюйма
- Внутренний дисплей: 6,9-дюймовый LTPO pOLED
- Внешний дисплей: 3,6-дюймовый AMOLED
- SoC: MediaTek Dimensity 7300X
- Оперативная память: 8 ГБ
Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.