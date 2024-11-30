Який складаний телефон найкраще купити: 5 найкращих рекомендацій від експертів (фото, відео)
У добірку найактуальніших "розкладачок" 2024 року входять моделі Motorola Razr 2024, Samsung Galaxy Z Flip 6, OnePlus Open, Google Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold 6.
У рейтинг найкращих складних телефонів 2024 року потрапили гаджети від таких виробників, як OnePlus, Samsung, Pixel. Добірку зробив ресурс Android Authority.
Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro
Pixel 9 Pro Fold — це значне оновлення оригінального Pixel Fold у багатьох відношеннях, що дає йому змогу нарешті конкурувати на тому самому рівні з більш популярною моделлю Fold від Samsung.
Характеристики Pixel Fold:
- Дисплей: 8 дюймів 2076 x 2152 і 6,3 дюйма 2424 x 1080
- SoC: Tensor G4
- Оперативна пам'ять: 16 ГБ
- Пам'ять: 256/512 ГБ
Samsung Galaxy Z Fold 6
Це, імовірно, найнадійніший гібрид планшета і телефона. Z Fold 6 — це справжній монстр із кількома функціями, які допомагають повною мірою використовувати переваги його унікального форм-фактора.
Характеристики Galaxy Z Fold 6:
- Складаний дисплей: 7,6 дюйма, AMOLED 2x
- Екран: 6,3-дюймовий AMOLED 2x
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативна пам'ять: 12 ГБ
- Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ
OnePlus Open
Перший складаний OnePlus пропонує унікальний інтерфейс Canvas і першокласні характеристики зображення, які роблять його гідним претендентом у перегонах складних пристроїв. Він не такий недорогий, як можна було б припустити, виходячи з репутації компанії, але він все ще на сходинку нижче більш відомих гравців.
Характеристики:
- Внутрішній дисплей: 7,82-дюймовий LTPO3 Flexi-fluid AMOLED з частотою оновлення 120 Гц
- Зовнішній дисплей: 6,31-дюймовий LTPO3 Super Fluid OLED із частотою 120 Гц
- SoC: Snapdragon 8 Gen 2
- Оперативна пам'ять: 16 ГБ
- Пам'ять: 512 ГБ
Samsung Galaxy Z Flip 6
Не всі складні пристрої призначені для перетворення на планшети. Для досвіду використання розкладного телефону, Samsung пропонує золотий стандарт, додаючи більше гнучке вікно, ніж будь-коли раніше.
Характеристики Galaxy Z Flip 6:
- Внутрішній дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED 2x
- Екран: 3,4-дюймовий AMOLED 2x
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативна пам'ять: 12 ГБ
- Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ
Motorola Razr 2024
Razr 2024 отримав вдосконалений дизайн розкладачки як усередині, так і зовні, що також містить у собі значно поліпшене програмне забезпечення та камери.
Характеристики Razr (2024):
- Дисплей: 6,9 дюйма і 3,6 дюйма
- Внутрішній дисплей: 6,9-дюймовий LTPO pOLED
- Зовнішній дисплей: 3,6-дюймовий AMOLED
- SoC: MediaTek Dimensity 7300X
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Нагадаємо, оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї, яка заряджає телефон тільки до 80% за кожен цикл.