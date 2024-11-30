Який складаний телефон найкраще купити: 5 найкращих рекомендацій від експертів (фото, відео)

У добірку найактуальніших "розкладачок" 2024 року входять моделі Motorola Razr 2024, Samsung Galaxy Z Flip 6, OnePlus Open, Google Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold 6.

У рейтинг найкращих складних телефонів 2024 року потрапили гаджети від таких виробників, як OnePlus, Samsung, Pixel. Добірку зробив ресурс Android Authority.

Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro Fold — це значне оновлення оригінального Pixel Fold у багатьох відношеннях, що дає йому змогу нарешті конкурувати на тому самому рівні з більш популярною моделлю Fold від Samsung.

Характеристики Pixel Fold:

Дисплей: 8 дюймів 2076 x 2152 і 6,3 дюйма 2424 x 1080

8 дюймів 2076 x 2152 і 6,3 дюйма 2424 x 1080 SoC: Tensor G4

Tensor G4 Оперативна пам'ять: 16 ГБ

16 ГБ Пам'ять: 256/512 ГБ

Pixel 9 Pro Fold Фото: androidpolice.com

Samsung Galaxy Z Fold 6

Це, імовірно, найнадійніший гібрид планшета і телефона. Z Fold 6 — це справжній монстр із кількома функціями, які допомагають повною мірою використовувати переваги його унікального форм-фактора.

Характеристики Galaxy Z Fold 6:

Складаний дисплей: 7,6 дюйма, AMOLED 2x

7,6 дюйма, AMOLED 2x Екран: 6,3-дюймовий AMOLED 2x

6,3-дюймовий AMOLED 2x Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 Оперативна пам'ять: 12 ГБ

12 ГБ Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: Скриншот

OnePlus Open

Перший складаний OnePlus пропонує унікальний інтерфейс Canvas і першокласні характеристики зображення, які роблять його гідним претендентом у перегонах складних пристроїв. Він не такий недорогий, як можна було б припустити, виходячи з репутації компанії, але він все ще на сходинку нижче більш відомих гравців.

OnePlus Open

Характеристики:

Внутрішній дисплей: 7,82-дюймовий LTPO3 Flexi-fluid AMOLED з частотою оновлення 120 Гц

7,82-дюймовий LTPO3 Flexi-fluid AMOLED з частотою оновлення 120 Гц Зовнішній дисплей: 6,31-дюймовий LTPO3 Super Fluid OLED із частотою 120 Гц

6,31-дюймовий LTPO3 Super Fluid OLED із частотою 120 Гц SoC: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 Оперативна пам'ять: 16 ГБ

16 ГБ Пам'ять: 512 ГБ

Samsung Galaxy Z Flip 6

Не всі складні пристрої призначені для перетворення на планшети. Для досвіду використання розкладного телефону, Samsung пропонує золотий стандарт, додаючи більше гнучке вікно, ніж будь-коли раніше.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Характеристики Galaxy Z Flip 6:

Внутрішній дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED 2x

6,7 дюйма, AMOLED 2x Екран: 3,4-дюймовий AMOLED 2x

3,4-дюймовий AMOLED 2x Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 Оперативна пам'ять: 12 ГБ

12 ГБ Пам'ять: 256 ГБ/512 ГБ

Motorola Razr 2024

Razr 2024 отримав вдосконалений дизайн розкладачки як усередині, так і зовні, що також містить у собі значно поліпшене програмне забезпечення та камери.

Характеристики Razr (2024):

Дисплей: 6,9 дюйма і 3,6 дюйма

6,9 дюйма і 3,6 дюйма Внутрішній дисплей: 6,9-дюймовий LTPO pOLED

6,9-дюймовий LTPO pOLED Зовнішній дисплей: 3,6-дюймовий AMOLED

3,6-дюймовий AMOLED SoC: MediaTek Dimensity 7300X

MediaTek Dimensity 7300X Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Motorola Razr (2024)

Нагадаємо, оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї, яка заряджає телефон тільки до 80% за кожен цикл.