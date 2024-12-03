Cтало известно, когда выйдет главный конкурент смартфона Samsung Galaxy S25 (фото)

OnePlus 13 поступит в продажу по всему миру в январе с системой защиты IP68/IP69 и новыми цветовыми решениями, включая Midnight Ocean.

В 2025 выйдут новые флагманы Android. Одним из них является OnePlus 13, который уже запущен в Китае и, как ожидается, будет запущен по всему миру очень скоро. Об этом пишет Android Authority.

OnePlus подтвердила, что предстоящий флагман будет доступен во всех трех цветовых решениях: Midnight Ocean, Black Eclipse и Arctic Dawn. Это сигнализирует об окончании зеленого цветового решения, которое было фирменным цветом для флагманов OnePlus в течение последних нескольких лет. Пока не ясно, станет ли синий фирменным цветом.

Телефон OnePlus 13

OnePlus заявляет, что цвет Midnight Ocean станет первым телефоном с микрофиброй из веганской кожи, которая, как говорят, разработана для достижения баланса между роскошными ощущениями на ощупь и устойчивостью к царапинам и потертостям.

OnePlus также подтвердила, что OnePlus 13 получит защиту от воды и пыли IP68 и IP69 на международном уровне. Это хорошая новость, поскольку некоторые телефоны OnePlus в прошлом экономили на рейтинге IP в качестве компромисса между стоимостью и процессом сертификации, несмотря на то, что они были достаточно способны выполнять требования таких рейтингов IP.

Помимо анонса, утечки предположили, что OnePlus также может выпустить OnePlus 13R и OnePlus Watch 3 в начале 2025 года. Кроме того, даже для OnePlus 13 утечки говорят, что базовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища будет доступен только в цветовом варианте Black Eclipse. Если вы хотите расцветки Midnight Ocean или Arctic Dawn, вам, возможно, придется обновиться до варианта с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенного хранилища.

Samsung пока не подтвердила запуск серии Galaxy S25, но, исходя из исторических тенденций, ожидается, что флагманская серия будет выпущена в первом квартале 2025 года.

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.