Стало відомо, коли вийде головний конкурент смартфона Samsung Galaxy S25 (фото)

OnePlus 13 надійде в продаж по всьому світу в січні з системою захисту IP68/IP69 і новими колірними рішеннями, включно з Midnight Ocean.

У 2025 вийдуть нові флагмани Android. Одним із них є OnePlus 13, який вже запущений у Китаї і, як очікується, буде запущений по всьому світу дуже скоро. Про це пише Android Authority.

OnePlus підтвердила, що майбутній флагман буде доступний у всіх трьох колірних рішеннях: Midnight Ocean, Black Eclipse і Arctic Dawn. Це сигналізує про закінчення зеленого колірного рішення, яке було фірмовим кольором для флагманів OnePlus протягом останніх кількох років. Поки що не зрозуміло, чи стане синій фірмовим кольором.

Телефон OnePlus 13

OnePlus заявляє, що колір Midnight Ocean стане першим телефоном із мікрофіброю з веганської шкіри, яка, як кажуть, розроблена для досягнення балансу між розкішними відчуттями на дотик і стійкістю до подряпин і потертостей.

OnePlus також підтвердила, що OnePlus 13 отримає захист від води і пилу IP68 і IP69 на міжнародному рівні. Це хороша новина, оскільки деякі телефони OnePlus у минулому заощаджували на рейтингу IP як компроміс між вартістю та процесом сертифікації, попри те, що вони були достатньо здатні виконувати вимоги таких рейтингів IP.

Окрім анонса, витоки припустили, що OnePlus також може випустити OnePlus 13R і OnePlus Watch 3 на початку 2025 року. До того ж, навіть для OnePlus 13 витоки кажуть, що базовий варіант з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ сховища буде доступний тільки в колірному варіанті Black Eclipse. Якщо ви хочете забарвлення Midnight Ocean або Arctic Dawn, вам, можливо, доведеться оновитися до варіанта з 16 ГБ ОЗП і 512 ГБ вбудованого сховища.

Samsung поки що не підтвердила запуск серії Galaxy S25, але, виходячи з історичних тенденцій, очікується, що флагманська серія буде випущена в першому кварталі 2025 року.

Нагадаємо, оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї, яка заряджає телефон тільки до 80% за кожен цикл.