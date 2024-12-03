Названы самые мощные смартфоны ноября: какие устройства попали в рейтинг (фото)

Рейтинг мощности смартфонов 2024 года: Asus ROG Phone 9 Pro, Vivo X200 Pro, Oppo Find X8 Pro, Redmi K80 Pro.

AnTuTu, популярная платформа для бенчмаркинга, опубликовала свой последний рейтинг самых мощных смартфонов за ноябрь. В списке представлены лучшие устройства по производительности и передовому оборудованию.

Asus ROG Phone 9 Pro на первом месте

Asus ROG Phone 9 Pro занимает первое место со значительным отрывом. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, разработанным для высокой производительности. Этот игровой телефон предлагает непревзойденную скорость и эффективность, что делает его идеальным для геймеров и продвинутых пользователей.

Смартфон ASUS ROG Phone 9 Фото: Asus

Vivo X200 Pro и Oppo Find X8 Pro заняли второе и третье места

Vivo X200 Pro Фото: Vivo

Vivo X200 Pro и Oppo Find X8 Pro занимают второе и третье места. Оба используют чипсет Dimensity 9400 от MediaTek. Эти телефоны демонстрируют способность MediaTek конкурировать с Qualcomm в обеспечении производительности высшего уровня. Они являются отличным выбором для сложных задач и повседневного использования.

Oppo Find X8 Pro

Snapdragon против MediaTek

Из десяти лучших смартфонов шесть работают на Snapdragon 8 Elite, а четыре используют MediaTek Dimensity 9400. Это показывает тесную конкуренцию между двумя ведущими производителями чипсетов. Оба продолжают расширять границы мобильных технологий, предлагая пользователям быстрые и надежные устройства.

Redmi K80 Pro вошел в десятку лучших

Также примечательным участником является Redmi K80 Pro, который оказался на десятой позиции. Этот телефон был выпущен всего за несколько дней до объявления рейтинга. Благодаря MediaTek Dimensity 9400 он быстро зарекомендовал себя как сильный конкурент на рынке. Он предлагает отличные характеристики и надежную производительность по конкурентоспособной цене.

Смартфон Redmi K80 Pro

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