Названо найпотужніші смартфони листопада: які пристрої потрапили до рейтингу (фото)

Рейтинг потужності смартфонів 2024 року: Asus ROG Phone 9 Pro, Vivo X200 Pro, Oppo Find X8 Pro, Redmi K80 Pro.

AnTuTu, популярна платформа для бенчмаркінгу, опублікувала свій останній рейтинг найпотужніших смартфонів за листопад. У списку представлені найкращі пристрої за продуктивністю і передовим обладнанням.

Asus ROG Phone 9 Pro на першому місці

Asus ROG Phone 9 Pro посідає перше місце зі значним відривом. Він оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, розробленим для високої продуктивності. Цей ігровий телефон пропонує неперевершену швидкість і ефективність, що робить його ідеальним для геймерів і просунутих користувачів.

Смартфон ASUS ROG Phone 9 Фото: Asus

Vivo X200 Pro і Oppo Find X8 Pro посіли друге і третє місця

Vivo X200 Pro Фото: Vivo

Vivo X200 Pro і Oppo Find X8 Pro посідають друге і третє місця. Обидва використовують чипсет Dimensity 9400 від MediaTek. Ці телефони демонструють здатність MediaTek конкурувати з Qualcomm у забезпеченні продуктивності вищого рівня. Вони є чудовим вибором для складних завдань і повсякденного використання.

Oppo Find X8 Pro

Snapdragon проти MediaTek

З десяти найкращих смартфонів шість працюють на Snapdragon 8 Elite, а чотири використовують MediaTek Dimensity 9400. Це показує тісну конкуренцію між двома провідними виробниками чипсетів. Обидва продовжують розширювати межі мобільних технологій, пропонуючи користувачам швидкі та надійні пристрої.

Redmi K80 Pro увійшов до десятки найкращих

Також примітним учасником є Redmi K80 Pro, який опинився на десятій позиції. Цей телефон був випущений всього за кілька днів до оголошення рейтингу. Завдяки MediaTek Dimensity 9400 він швидко зарекомендував себе як сильний конкурент на ринку. Він пропонує відмінні характеристики та надійну продуктивність за конкурентоспроможною ціною.

Смартфон Redmi K80 Pro

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