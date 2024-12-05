Новый флагманский смартфон Xiaomi стал "слишком" популярным: как это произошло

Более 1 млн единиц новых китайских Android-смартфонов отправлены клиентам — и это всего за 2 месяца после анонса.

Xiaomi 15 и 15 Pro появились в продаже в Китае 2 месяцев назад. Компания уже продала около 1,3 миллиона этих устройств. Об этом пишет на The Notebook Check.

Сообщается также, что смартфоны получили новый процессор Snapdragon 8 Elite.

Xiaomi 15 и 15 Pro официально поступили в продажу в Китае в конце октября 2024 года. По данным Digital Chat Station, теперь это самые массовые смартфоны на базе Qualcomm Snapdragon 8 Elite в Китае.

Известный инсайдер утверждает, что ему удалось ознакомиться с данными о продажах мобильных устройств за 47-ю неделю года, и они показывают, что серия Xiaomi 15 теперь лидирует по количеству новых флагманских Android-смартфонов с показателем 1,3 миллиона.

Digital Chat Station не упоминает, какие из других новых премиальных телефонов заняли 2-е и 3-е места в рейтинге продаж, но утверждает, что на сегодняшний день их было продано 600 000–700 000 и ~250 000 экземпляров соответственно.

Наконец, информатор отмечает, что новая, переработанная серия Find X8 от Oppo на базе MediaTek Dimensity 9400 (которую теперь можно заказать в Европе через TradingShenzhen по цене от 667 евро, — ред.) работает даже лучше, чем ожидали производители оригинального оборудования.

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