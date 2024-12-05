Новий флагманський смартфон Xiaomi став "занадто" популярним: як це сталося

Понад 1 млн одиниць нових китайських Android-смартфонів відправлено клієнтам — і це всього за 2 місяці після анонсу.

Xiaomi 15 і 15 Pro з'явилися в продажу в Китаї 2 місяці тому. Компанія вже продала близько 1,3 мільйона цих пристроїв. Про це пише на The Notebook Check.

Повідомляється також, що смартфони отримали новий процесор Snapdragon 8 Elite.

Xiaomi 15 і 15 Pro офіційно надійшли в продаж у Китаї наприкінці жовтня 2024 року. За даними Digital Chat Station, тепер це наймасовіші смартфони на базі Qualcomm Snapdragon 8 Elite у Китаї.

Відомий інсайдер стверджує, що йому вдалося ознайомитися з даними про продажі мобільних пристроїв за 47-й тиждень року, і вони показують, що серія Xiaomi 15 тепер лідирує за кількістю нових флагманських Android-смартфонів із показником 1,3 мільйона.

Digital Chat Station не згадує, які з інших нових преміальних телефонів посіли 2-ге і 3-тє місця в рейтингу продажів, але стверджує, що на сьогоднішній день їх було продано 600 000-700 000 і ~250 000 екземплярів відповідно.

Нарешті, інформатор зазначає, що нова, перероблена серія Find X8 від Oppo на базі MediaTek Dimensity 9400 (яку тепер можна замовити в Європі через TradingShenzhen за ціною від 667 євро, — ред.) працює навіть краще, ніж очікували виробники оригінального обладнання.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.