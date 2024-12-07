Одним взмахом руки: простые способы, чтобы отличить заряженную батарейку от разряженной

Чтобы проверить, работают ли батарейки, не обязательно вставлять их в устройство. Проверить их можно буквально за считанные секунды.

Часто бывает, что батарейки отработали, но не все сразу сдают их на переработку. В этом случае они могут перепутаться с новыми, а отличить заряженную батарейку от разряженной невозможно. Для их проверки есть два простых способа, которыми делятся "Патриоты Украины".

Два способа отличить заряженный аккумулятор от разряженного

Чтобы проверить заряд батарейки, можно уронить ее с небольшой высоты на ровную твердую поверхность (стул, пол, стол). При этом батарейку стоит держать в вертикальном положении.

Если батарейка несколько раз подпрыгнула перед приземлением, заряда не осталось и ее можно относить на переработку. Если после падения и удара о поверхность батарейка упадет на бок, ее можно использовать — в аккумуляторе есть заряд.

Есть еще один способ проверки заряда. Для этого нужно взять таким образом батарейку, чтобы "+" был вверху. Затем ее следует уронить ее на ровную твердую поверхность с 10-сантиметровой высоты. Элемент питания, который не потерял свой заряд, будет располагаться вертикально. Если аккумулятор упадет на бок, использовать его нельзя.

Напомним, недавно созданы первые в мире батарейки из калия. Они способны будут заменить литий-ионный аккумулятор. Их можно будет использовать для разнообразной техники.

Отметим, что старые батарейки можно перезаряжать. Однако это стоит делать с соблюдением техники безопасности.