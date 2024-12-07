Одним помахом руки: прості способи, щоб відрізнити заряджену батарейку від розрядженої

Щоб перевірити, чи працюють батарейки, не обов'язково вставляти їх у пристрій. Перевірити їх можна буквально за лічені секунди.

Часто буває, що батарейки відпрацювали, одна не всі відразу здають їх на перероблення. В цьому випадку вони можуть переплутатись з новими, а відрізнити заряджену батарейку від розрядженої неможливо. Для їх перевірки є два простих способи, якими діляться "Патріоти України".

Два способи відрізнити заряджений акумулятор від розрядженого

Щоб перевірити заряд батарейки, можна впустити її з невеликої висоти на рівну тверду поверхню (стілець, підлога, стіл). При цьому батарейку варто тримати у вертикальному положенні.

Якщо батарейка декілька разів підстрибнула перед приземленням, заряду не залишилось і її можна відносити на перероблення. Якщо після падіння і вдаряння об поверхню батарейка впаде на бік, її можна використовувати — в акумуляторі є заряд.

Є ще один спосіб перевірки заряду. Для цього потрібно взяти таким чином батарейку, щоб "+" був угорі. Потім її слід впустити її на рівну тверду поверхню з 10-сантиметрової висоти. Елемент живлення, який не втратив свій заряд, буде розташовуватися вертикально. Якщо акумулятор впаде на бік, використовувати його не можна.

Нагадаємо, нещодавно створено перші у світі батарейки з калію. Вони здатні будуть замінити літій-іонний акумулятор. Їх можна буде використовувати для різноманітної техніки.

Зазначимо, що старі батарейки можна перезаряджати. Однак це варто робити з дотриманням техніки безпеки.