Топ-7 недооцененных смартфонов 2024 года: характеристики моделей (фото, видео)

В рейтинг вошли смартфоны от таких компаний, как Huawei, Honor, OPPO, Asus: Huawei Mate XT Ultimate, Honor Magic V3, OPPO Find X7 Ultra, Huawei Pura 70 Ultra, ASUS ROG Phone 8 Pro, Nothing Phone 2a.

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Этот год был годом смелых, креативных идей: от смартфона, складывающегося втрое, и до светящегося в темноте устройства. Не все из них попали на мировой рынок, поэтому — вот 7 телефонов, каждый из которых оснащен уникальной функцией, пишет How-To-Geek.

Huawei Mate XT Ultimate

Смартфон Huawei Mate XT

Не каждый день смартфон заставляет переосмыслить возможности, но Huawei Mate XT Ultimate сделал именно это. Как первый в мире смартфон с тремя складными экранами, он выводит складные технологии на совершенно новый уровень. Это устройство легко трансформируется между тремя режимами: компактный 6,4-дюймовый телефон для использования одной рукой, 7,9-дюймовый мини-планшет для многозадачности и 10,2-дюймовый полноценный планшет для погружения в работу или игру. Это как иметь три устройства в кармане, адаптирующиеся ко всему, что готовит день.

Honor Magic V3

Honor Magic V3

Складные телефоны прошли долгий путь от своих громоздких, неуклюжих начал, и Honor Magic V3, возможно, самый изящный из них. С ошеломляющей толщиной 9,2 мм в сложенном состоянии и 4,4 мм в открытом состоянии, он невероятно тонкий — настолько, что ощущается скорее как стандартный смартфон, чем складной.

OPPO Find X7 Ultra

OPPO Find X7 Ultra

Мобильная фотография прошла долгий путь, но OPPO в этом году сделала шаг вперед с Find X7 Ultra. Этот телефон оснащен не одним, а двумя перископическими телеобъективами, предлагая невероятный диапазон фокусных расстояний от 14 мм до 270 мм. Find X7 Ultra справится с любым фото, предлагая универсальность, которую редко встретишь в любом другом смартфоне.

Huawei Pura 70 Ultra

Huawei Pura 70 Фото: Скриншот

Huawei Pura 70 Ultra — это мастер-класс по стиранию границ между смартфонами и профессиональными камерами. Его самая привлекательная особенность — выдвижной объектив — механическая функция, которая выдвигается с мягким жужжанием при открытии приложения камеры, вызывая ощущение DSLR. Заключенный в смелый корпус с красным кольцом, напоминающий легендарные камеры Canon, этот объектив — не просто украшение. Благодаря более чем 100 сложным компонентам и 25 патентам Huawei создала функцию, которая не просто инновационна, но и вызывает глубокую ностальгию у любителей фотографии.

ASUS ROG Phone 8 Pro

Asus ROG Phone 8

ASUS ROG Phone 8 Pro — это высокопроизводительный смартфон, созданный для геймеров, с оборудованием, которое расширяет границы возможностей мобильных устройств. В его основе лежит процессор Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью объемом до 24 ГБ и встроенной памятью объемом 1 ТБ. Эта мощная комбинация обеспечивает плавный игровой процесс даже для самых требовательных игр, а дисплей AMOLED с частотой 165 Гц обеспечивает потрясающие визуальные эффекты и плавный отклик. Будь то динамичные шутеры, такие как Call of Duty Mobile, или графически насыщенные ролевые игры, такие как Honkai Star Rail, этот телефон справляется со всем без усилий.

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone 2a Фото: Скриншот

Nothing Phone (2a) может быть самым стильным телефоном в этом списке. Его прозрачная задняя панель позволяет заглянуть во внутренности телефона, и это просто освежает по сравнению с обычными глянцевыми пластинами, которые мы видим.

Добавляя привлекательности, Nothing Phone (2a) поставляется в различных цветах, подходящих под разные стили. Классические черный, белый и синий варианты обеспечивают чистый и минималистский вид, в то время как Special Edition взрывается яркими красными, желтыми и синими акцентами, идеально подходящими для тех, кто хочет устройство, которое выделяется еще больше.

Nothing Phone 2a, светящийся в темноте

Nothing Phone 2a

Также есть Nothing Phone (2a) Plus Community Edition — телефон, который буквально светится в темноте. Благодаря фосфоресцирующей задней панели это устройство поглощает свет днем ​​и излучает мягкое, эфирное зеленое свечение ночью. Это своего рода причудливая, привлекающая внимание функция, которая, кажется, была создана, чтобы радовать. Независимо от того, стоит ли он на прикроватном столике или ловит любопытные взгляды в темной комнате, игривый дизайн этого телефона гарантирует, что он всегда будет в центре внимания.

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