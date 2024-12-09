Топ 7 недооцінених смартфонів 2024 року: характеристики моделей (фото, відео)

До рейтингу увійшли смартфони від таких компаній, як Huawei, Honor, OPPO, Asus: Huawei Mate XT Ultimate, Honor Magic V3, OPPO Find X7 Ultra, Huawei Pura 70 Ultra, ASUS ROG Phone 8 Pro, Nothing Phone 2a.

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Цей рік був роком сміливих, креативних ідей: від смартфона, що складається втричі, і до пристрою, що світиться в темряві. Не всі з них потрапили на світовий ринок, тож — ось 7 телефонів, кожен з яких оснащений унікальною функцією, пише How-To-Geek.

Huawei Mate XT Ultimate

Смартфон Huawei Mate XT

Не кожен день смартфон змушує переосмислити можливості, але Huawei Mate XT Ultimate зробив саме це. Як перший у світі смартфон із трьома складними екранами, він виводить складні технології на абсолютно новий рівень. Цей пристрій легко трансформується між трьома режимами: компактний 6,4-дюймовий телефон для використання однією рукою, 7,9-дюймовий міні-планшет для багатозадачності та 10,2-дюймовий повноцінний планшет для занурення в роботу або гру. Це як мати три пристрої в кишені, що адаптуються до всього, що готує день.

Honor Magic V3

Honor Magic V3

Складні телефони пройшли довгий шлях від своїх громіздких, незграбних початків, і Honor Magic V3, можливо, найвитонченіший з них. З приголомшливою товщиною 9,2 мм у складеному стані та 4,4 мм у відкритому стані, він неймовірно тонкий — настільки, що відчувається радше як стандартний смартфон, ніж складаний.

OPPO Find X7 Ultra

OPPO Find X7 Ultra

Мобільна фотографія пройшла довгий шлях, але OPPO цього року зробила крок уперед з Find X7 Ultra. Цей телефон оснащений не одним, а двома перископічними телеоб'єктивами, пропонуючи неймовірний діапазон фокусних відстаней від 14 мм до 270 мм. Find X7 Ultra впорається з будь-яким фото, пропонуючи універсальність, яку рідко зустрінеш у будь-якому іншому смартфоні.

Huawei Pura 70 Ultra

Huawei Pura 70 Фото: Скриншот

Huawei Pura 70 Ultra — це майстер-клас зі стирання кордонів між смартфонами та професійними камерами. Його найпривабливіша особливість — висувний об'єктив — механічна функція, що висувається з м'яким дзижчанням під час відкриття застосунку камери, викликаючи відчуття DSLR. Ув'язнений у сміливий корпус із червоним кільцем, що нагадує легендарні камери Canon, цей об'єктив — не просто прикраса. Завдяки більш ніж 100 складним компонентам і 25 патентам Huawei створила функцію, яка не просто інноваційна, а й викликає глибоку ностальгію у любителів фотографії.

ASUS ROG Phone 8 Pro

Asus ROG Phone 8

ASUS ROG Phone 8 Pro — це високопродуктивний смартфон, створений для геймерів, з обладнанням, яке розширює межі можливостей мобільних пристроїв. У його основі лежить процесор Snapdragon 8 Gen 3 у поєднанні з оперативною пам'яттю об'ємом до 24 ГБ і вбудованою пам'яттю об'ємом 1 ТБ. Ця потужна комбінація забезпечує плавний ігровий процес навіть для найвимогливіших ігор, а дисплей AMOLED з частотою 165 Гц забезпечує приголомшливі візуальні ефекти та плавний відгук. Чи то динамічні шутери, як-от Call of Duty Mobile, чи графічно насичені рольові ігри, як-от Honkai Star Rail, цей телефон справляється з усім без зусиль.

Нічого Телефон (2а)

Нічого Телефон 2а Фото: Скриншот

Nothing Phone (2a) може бути найстильнішим телефоном у цьому списку. Його прозора задня панель дає змогу зазирнути у нутрощі телефону, і це просто освіжає порівняно зі звичайними глянцевими пластинами, які ми бачимо.

Додаючи привабливості, Nothing Phone (2a) поставляється в різних кольорах, що підходять під різні стилі. Класичні чорний, білий і синій варіанти забезпечують чистий і мінімалістський вигляд, у той час як Special Edition вибухає яскравими червоними, жовтими і синіми акцентами, що ідеально підходять для тих, хто хоче пристрій, який виділяється ще більше.

Nothing Phone 2a, що світиться в темряві

Нічого Телефон 2а

Також є Nothing Phone (2a) Plus Community Edition — телефон, який буквально світиться в темряві. Завдяки фосфоресцентній задній панелі цей пристрій поглинає світло вдень і випромінює м'яке, ефірне зелене світіння вночі. Це свого роду химерна функція, що привертає увагу, яка, здається, була створена, щоб радувати. Незалежно від того, чи стоїть він на столику біля ліжка, чи ловить цікаві погляди в темній кімнаті, грайливий дизайн цього телефону гарантує, що він завжди буде в центрі уваги.

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