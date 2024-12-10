OnePlus ввела "пожизненную гарантию" на экраны своих смартфонов: что это значит

На экранах смартфонов начала появляться зеленая полоска — компания приняла меры по решению данной проблемы.

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OnePlus недавно запустила новую инициативу по решению проблемы "зеленой линии", которая затронула смартфоны с AMOLED-дисплеями. Об этом пишет Gizmo China.

Для решения этой проблемы компания OnePlus запустила трехэтапную программу под названием "OnePlus Green Line Worry-Free Solution", призванную как устранить существующие неполадки, так и предотвратить их возникновение в будущем. Программа сосредоточена на трех основных направлениях: улучшение конструкции дисплея, усиление контроля качества и предоставление расширенной гарантии на дисплей.

Проблема со смартфоном OnePlus

Первый шаг в этом решении включает интеграцию "Enhanced Edge Bonding Layer" во все будущие дисплеи OnePlus AMOLED. Этот новый слой использует материал PVX для герметизации краев, который действует как барьер для замедления проникновения влаги и кислорода в дисплей. Предотвращая попадание этих элементов в критические части экрана, эта улучшенная структура направлена ​​на значительное увеличение срока службы дисплея и снижение вероятности возникновения проблемы зеленой линии.

Второй этап включает в себя строгие проверки контроля качества, при этом проводится более 180 различных тестов для имитации экстремальных условий реального мира. Эти тесты включают тест "Double 85", который подвергает дисплей воздействию тепла 85°C и влажности 85% в течение длительных периодов времени, чтобы оценить, как экран работает в условиях нагрузки.

Наконец, OnePlus предлагает пожизненную гарантию от проблемы зеленой линии на всех своих моделях смартфонов, независимо от того, находится ли телефон в пределах гарантийного срока. Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, даже если гарантия на их устройство уже не действует, должны получить бесплатную замену дисплея.

Хотя OnePlus и предлагал решения этой проблемы в прошлом, последнее заявление делает примечательным признание того, что в производственном процессе есть возможности для улучшения. Также будет интересно посмотреть, последуют ли другие бренды примеру OnePlus и будут ли инвестировать в аналогичные усилия по решению одной из самых неприятных проблем со смартфонами.

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