OnePlus ввела "довічну гарантію" на екрани своїх смартфонів: що це означає

На екранах смартфонів почала з'являтися зелена смужка — компанія вжила заходів щодо вирішення цієї проблеми.

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OnePlus нещодавно запустила нову ініціативу щодо вирішення проблеми "зеленої лінії", яка торкнулася смартфонів з AMOLED-дисплеями. Про це пише Gizmo China.

Для вирішення цієї проблеми компанія OnePlus запустила трьохетапну програму під назвою "OnePlus Green Line Worry-Free Solution", покликану як усунути наявні неполадки, так і запобігти їхньому виникненню в майбутньому. Програма зосереджена на трьох основних напрямках: поліпшення конструкції дисплея, посилення контролю якості та надання розширеної гарантії на дисплей.

Проблема зі смартфоном OnePlus

Перший крок у цьому рішенні включає інтеграцію "Enhanced Edge Bonding Layer" в усі майбутні дисплеї OnePlus AMOLED. Цей новий шар використовує матеріал PVX для герметизації країв, який діє як бар'єр для уповільнення проникнення вологи та кисню в дисплей. Запобігаючи потраплянню цих елементів у критичні частини екрана, ця поліпшена структура спрямована на значне збільшення терміну служби дисплея та зниження ймовірності виникнення проблеми зеленої лінії.

Другий етап включає в себе суворі перевірки контролю якості, при цьому проводиться понад 180 різних тестів для імітації екстремальних умов реального світу. Ці тести включають тест "Double 85", який піддає дисплей впливу тепла 85°C і вологості 85% протягом тривалих періодів часу, щоб оцінити, як екран працює в умовах навантаження.

Нарешті, OnePlus пропонує довічну гарантію від проблеми зеленої лінії на всіх своїх моделях смартфонів, незалежно від того, чи перебуває телефон у межах гарантійного терміну. Користувачі, які зіткнулися з цією проблемою, навіть якщо гарантія на їхній пристрій уже не діє, мають отримати безкоштовну заміну дисплея.

Хоча OnePlus і пропонував рішення цієї проблеми в минулому, остання заява робить примітним визнання того, що у виробничому процесі є можливості для поліпшення. Також буде цікаво подивитися, чи підуть інші бренди за прикладом OnePlus і чи будуть інвестувати в аналогічні зусилля з вирішення однієї з найнеприємніших проблем зі смартфонами.

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