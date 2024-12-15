Выглядят как реальные люди и выманивают деньги: как не стать жертвой ИИ-клона

По данным ФБР, сгенерированные ИИ тексты, голоса, фото и видео может быть сложно отличить от реальных, однако есть способы уберечься от них.

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Преступники используют генеративный искусственный интеллект (ИИ) для выманивания денег, выдавая себя за знакомых и близких своих жертв. О том, как действуют злоумышленники и как не стать жертвой ИИ-клонов, рассказали в Федеральном бюро расследований США.

Сообщается, что с помощью ИИ преступники текст, чтобы он казался читателю правдоподобным. Злоумышленники могут создавать целые поддельные профили с соцсетях, чтобы убеждать людей переводить им средства, а также внедрять чат-боты на базе ИИ в мошеннические веб-сайты, чтобы побудить жертв переходить по вредоносным ссылкам.

Для создания правдоподобных фотографий для профилей в социальных сетях, документов, удостоверяющих личность, и других изображений в поддержку своих мошеннических схем, преступники используют изображения, созданные с помощью ИИ.

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Более того, злоумышленники могут использовать сгенерированные ИИ голоса и видео, чтобы выдавать себя за известных публичных личностей или знакомых своих жертв с целью получения денег. Для видеочатов преступники могут генерировать видеоролики в режиме реального времени, имитируя реальное общение.

Поскольку может быть сложно определить, когда контент сгенерирован ИИ, в ФБР советуют:

обращать внимание на едва заметные недостатки на фото и видео, такие как искаженные руки или ноги, нереалистичные зубы или глаза, нечеткие или неправильные лица, аксессуары, водяные знаки, задержку, голос и нереалистичные движения;

при возможности ограничить доступность в интернете своих фото, видео и голосовых сообщений, к примеру, сделав аккаунты в соцсетях доступными только для знакомых;

проверять личность звонящих людей, повесив трубку, выяснив контактные данные банка или организации и позвонив по указанному номеру телефона;

никогда не делиться конфиденциальной информацией с людьми, знакомыми только в интернете или по телефону;

не отправлять деньги, подарочные карты, криптовалюту или другие активы людям, незнакомым людям или знакомым только в интернете или по телефону;

придумать вместе с членами семьи секретное слово или фразу, чтобы при необходимости подтвердить личностью друг друга.

Напомним, мошенники выманили у жительницы Ровненской области деньги, использовав для этого ИИ-фейк, который выдавал себя за ее подругу-волонтерку, копируя ее манеру общения.

Также сообщалось, что Гавайская телерадиовещательная компания The Garden Island уволила двух ботов с ИИ, которые выполняли роль ведущих, из-за жалоб зрителей.