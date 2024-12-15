Виглядають як реальні люди і виманюють гроші: як не стати жертвою ШІ-клона

За даними ФБР, згенеровані ШІ тексти, голоси, фото і відео може бути складно відрізнити від реальних, проте є способи вберегтися від них.

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Злочинці використовують генеративний штучний інтелект (ШІ) для виманювання грошей, видаючи себе за знайомих і близьких своїх жертв. Про те, як діють зловмисники і як не стати жертвою ШІ-клонів, розповіли у Федеральному бюро розслідувань США.

Повідомляється, що за допомогою ШІ злочинці пишуть текст, щоб він здавався читачеві правдоподібним. Зловмисники можуть створювати цілі підроблені профілі в соцмережах, щоб переконувати людей переказувати їм кошти, а також впроваджувати чат-боти на базі ШІ в шахрайські вебсайти, щоб спонукати жертв переходити за шкідливими посиланнями.

Для створення правдоподібних фотографій для профілів у соціальних мережах, документів, що засвідчують особу, та інших зображень на підтримку своїх шахрайських схем, злочинці використовують зображення, створені за допомогою ШІ.

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Ба більше, зловмисники можуть використовувати згенеровані ШІ голоси і відео, щоб видавати себе за відомих публічних особистостей або знайомих своїх жертв з метою отримання грошей. Для відеочатів злочинці можуть генерувати відеоролики в режимі реального часу, імітуючи реальне спілкування.

Оскільки може бути складно визначити, коли контент згенерований ШІ, у ФБР радять:

звертати увагу на ледь помітні недоліки на фото і відео, як-от викривлені руки або ноги, нереалістичні зуби або очі, нечіткі або неправильні обличчя, аксесуари, водяні знаки, затримку, голос і нереалістичні рухи;

за можливості обмежити доступність в інтернеті своїх фото, відео та голосових повідомлень, наприклад, зробивши акаунти в соцмережах доступними тільки для знайомих;

перевіряти особистість людей, які телефонують, повісивши слухавку, з'ясувавши контактні дані банку або організації та зателефонувавши за вказаним номером телефону;

ніколи не ділитися конфіденційною інформацією з людьми, знайомими тільки в інтернеті або телефоном;

не надсилати гроші, подарункові картки, криптовалюту або інші активи людям, незнайомим людям або знайомим тільки в інтернеті чи телефоном;

вигадати разом із членами сім'ї секретне слово або фразу, щоб за потреби підтвердити особистістю одне одного.

Нагадаємо, шахраї виманили в мешканки Рівненської області гроші, використавши для цього ШІ-фейк, який видавав себе за її подругу-волонтерку, копіюючи її манеру спілкування.

Також повідомлялося, що Гавайська телерадіомовна компанія The Garden Island звільнила двох ботів зі ШІ, які виконували роль ведучих, через скарги глядачів.