Huawei представляет телефон серии nova 13 и наушники FreeBuds Pro 4: что известно

Презентация Huawei nova 13 и наушники FreeBuds Pro 4 произошла в Дубае в начале этого месяца

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Компания Huawei представила свои новые телефоны серии Nova 13 во время презентации флагманских продуктов Huawei. Об этом пишет Wifihifi.

Телефон на базе инструментов ИИ использует клетчатый текстурный дизайн и возможности многофокусного портрета с отделкой Star Effect на задней панели. Запускается в флагманской отделке Loden Green, также доступны белый и черный цвета.

Благодаря фирменному дизайну камеры Super Star Orbit Ring и 5D-стеклянной структуре на задней панели, она обеспечивает безупречный вид. Камера включает новую функцию AI Best Expression, которая оптимизирует выражения лиц на фотографии, просматривая серийные снимки, чтобы вы могли выбрать наиболее естественный и скомпоновать фотографию так, чтобы все выглядели хорошо.

Работающий на EMUI 14.2, Huawei nova 13 Series поставляется с Huawei Themes, поэтому вы можете использовать Symbol Stickers для добавления вырезанных изображений из вашей Галереи в качестве наклеек на тематический фон. Используя эмодзи, можно использовать Emoji Stickers для создания персонализированных фонов. Домашний экран также поддерживает персонализированные Symbol Stickers.

С точки зрения безопасности поддерживается управление отслеживанием приложений и ключевые точки контроля во время установки и работы приложения.

С новым дисплеем Dynamic True-Colour серия nova 13 оснащена AI HDR, который сочетает технологию HDR с алгоритмами AI для автоматического распознавания сцен. Для обеспечения удобства просмотра дисплея в условиях слабого освещения предусмотрен усовершенствованный дисплей AI Eye Comfort, улучшающий уход за глазами с разных углов.

Благодаря интеллектуальному распознаванию окружающего освещения, распознаванию содержимого изображения и управлению уровнями синего света он обеспечивает более комфортный и неутомляющий просмотр, адаптируясь к среде пользователя для оптимального ухода за глазами.

Huawei nova 13 Pro оснащен адаптивным дисплеем LTPO 120 Гц. Always-On Display (AOD) обеспечивает быстрый просмотр важной информации, а Splash Touch & Touch Optimization обеспечивает плавное и точное взаимодействие даже на мокрых экранах.

Кроме того, Huawei анонсировала беспроводные наушники FreeBuds Pro 4, новый флагман в линейке. Они оснащены технологией True Sound с двумя драйверами и фирменными алгоритмами, обеспечивающими стабильные и четкие звонки с эффективным устранением фонового шума.

Оснащенные алгоритмом шумоподавления AI от Huawei, они устраняют до 100 дБ внешнего шума вызова. Система с четырьмя микрофонами в сочетании с многоканальным алгоритмом глубокой нейронной сети (DNN) точно отличает человеческие голоса от звуков окружающей среды. Управление движением головы позволяет отвечать на вызовы и отклонять их с помощью кивания или покачивания головой.

Оснащены амбушюрами из пены с эффектом памяти, обеспечивающими на 30% лучшее шумоподавление по сравнению с предыдущим поколением, а интеллектуальная система динамического шумоподавления генерирует индивидуальные параметры шумоподавления в зависимости от окружающей среды в реальном времени.

Каждый наушник, доступный в черном, белом или зеленом цвете, имеет шестислойное защитное лаковое покрытие, а на его поверхности красуется золотая эмблема Huawei Sound.

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