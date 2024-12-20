Huawei представляє телефон серії nova 13 і навушники FreeBuds Pro 4: що відомо

Презентація Huawei nova 13 і навушники FreeBuds Pro 4 відбулася в Дубаї на початку цього місяця

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Компанія Huawei представила свої нові телефони серії Nova 13 під час презентації флагманських продуктів Huawei. Про це пише Wifihifi.

Телефон на базі інструментів ШІ використовує картатий текстурний дизайн і можливості багатофокусного портрета з обробкою Star Effect на задній панелі. Запускається у флагманському оздобленні Loden Green, також доступні білий і чорний кольори.

Завдяки фірмовому дизайну камери Super Star Orbit Ring і 5D-скляній структурі на задній панелі, вона забезпечує бездоганний вигляд. Камера включає нову функцію AI Best Expression, яка оптимізує вирази облич на світлині, переглядаючи серійні знімки, щоб ви могли вибрати найприродніший і скомпонувати фотографію так, щоб усі мали гарний вигляд.

Працюючи на EMUI 14.2, Huawei nova 13 Series поставляється з Huawei Themes, тому ви можете використовувати Symbol Stickers для додавання вирізаних зображень з вашої Галереї як наклейки на тематичний фон. Використовуючи емодзі, можна використовувати Emoji Stickers для створення персоналізованих фонів. Домашній екран також підтримує персоналізовані Symbol Stickers.

З погляду безпеки підтримується управління відстеженням застосунків і ключові точки контролю під час встановлення та роботи застосунку.

З новим дисплеєм Dynamic True-Colour серія nova 13 оснащена AI HDR, який поєднує технологію HDR з алгоритмами AI для автоматичного розпізнавання сцен. Для забезпечення зручності перегляду дисплея в умовах слабкого освітлення передбачено вдосконалений дисплей AI Eye Comfort, що поліпшує догляд за очима з різних кутів.

Завдяки інтелектуальному розпізнаванню навколишнього освітлення, розпізнаванню вмісту зображення та управлінню рівнями синього світла він забезпечує більш комфортний і невтомний перегляд, адаптуючись до середовища користувача для оптимального догляду за очима.

Huawei nova 13 Pro оснащений адаптивним дисплеєм LTPO 120 Гц. Always-On Display (AOD) забезпечує швидкий перегляд важливої інформації, а Splash Touch & Touch Optimization забезпечує плавну і точну взаємодію навіть на мокрих екранах.

Крім того, Huawei анонсувала бездротові навушники FreeBuds Pro 4, новий флагман у лінійці. Вони оснащені технологією True Sound з двома драйверами і фірмовими алгоритмами, що забезпечують стабільні та чіткі дзвінки з ефективним усуненням фонового шуму.

Оснащені алгоритмом шумозаглушення AI від Huawei, вони усувають до 100 дБ зовнішнього шуму виклику. Система з чотирма мікрофонами в поєднанні з багатоканальним алгоритмом глибокої нейронної мережі (DNN) точно відрізняє людські голоси від звуків навколишнього середовища. Керування рухом голови дає змогу відповідати на виклики та відхиляти їх за допомогою кивання або похитування головою.

Оснащені амбушурами з піни з ефектом пам'яті, що забезпечують на 30% краще шумопоглинання порівняно з попереднім поколінням, а інтелектуальна система динамічного шумопоглинання генерує індивідуальні параметри шумопоглинання залежно від навколишнього середовища в реальному часі.

Кожен навушник, доступний у чорному, білому або зеленому кольорі, має шестишарове захисне лакове покриття, а на його поверхні красується золота емблема Huawei Sound.

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