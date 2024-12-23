OnePlus Open 2 получит 3 огромных обновления и самую большую батарею, которую когда-либо видели

Повышенная производительность, водонепроницаемость и самая большая батарея, которую мы когда-либо видели в складных смартфонах, — но источники информации расходятся во мнениях относительно того, когда мы получим это устройство.

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OnePlus Open 2 — один из фаворитов сезона. Он обходит Pixel Fold 2 от Google или Galaxy Z Fold 6 от Samsung. Об этом пишет Tom's Guide.

Хотя это не совсем тот впечатляющий мгновенный успех, как кажется (телефон является первым складным телефоном под брендом OnePlus, но на самом деле это переименованный Oppo Find N3), телефон поднял планку своим выдающимся тонким и легким дизайном, долговечной батареей и — что самое важное — конкурентоспособной ценой. С учетом обмена любого телефона, телефон обойдется менее чем в 1500 долларов — на 400 долларов дешевле, чем у конкурентов.

В X инсайдер @chunvn8888 раскрыл множество интригующих подробностей, которые указывают на некоторые обнадеживающие усовершенствования.

Первое из них будет касаться скорости: в то время как оригинал был оснащен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, похоже, что сиквел пропустит поколение и сразу перейдет к Snapdragon 8 Elite. Это очень много производительности.

Но от флагманского смартфона всегда ждут новейшего процессора, и что еще более впечатляет, так это то, что OnePlus, по всей видимости, оснастит свой следующий складной смартфон массивной батареей емкостью 5900 мАч — на целых 22,8% больше, чем батарея емкостью 4805 мАч в текущей версии, и самая большая из когда-либо виденных в складных устройствах.

Срок службы батареи был ахиллесовой пятой ранних складных устройств, но никто не мог обвинить OnePlus Open в этом недостатке.

Так что если OnePlus сможет обеспечить такую ​​большую емкость батареи без слишком большого веса, это будет довольно существенным обновлением. И он также будет немного более защищен от стихии, поскольку @chunvn8888 утверждает, что ожидается водонепроницаемость IPX9 — серьезный шаг вперед по сравнению с "защитой от брызг" IPX4, предлагаемой его предшественником.

В посте немного подробностей о камере, но тройной массив, по-видимому, будет повторен, во главе с основным датчиком 50 МП (вместо 48 МП ранее) и 3-кратным телеобъективом. У оригинала был датчик 64 МП с этой возможностью, и неясно, будет ли он таким же или несколько улучшенным.

Но есть некоторые споры о том, когда в 2025 году он будет выпущен. В то время как @chunvn8888 утверждает, что мы ожидаем релиз в первом квартале (с января по март), Санджу Чоудхари более пессимистичен, размещая на X, что он выйдет во второй половине 2025 года.

Это означало бы запуск между июлем и декабрем, что было бы рискованным шагом со стороны OnePlus. Хотя Snapdragon 8 Elite сейчас новый и блестящий, чем дольше компания его оставляет, тем менее передовым он будет казаться, поскольку мы ожидаем, что Qualcomm подготовит преемника чипа к дебюту где-то в октябре.

Но всякий раз, когда появляется OnePlus Open 2, мы рады видеть его возвращение. Было время, когда ходили слухи, что его отменили, и, к счастью, теперь это, похоже, не так.

Также сообщали о том, что названы самые мощные смартфоны октября 2024. Благодаря Snapdragon 8 Extreme Edition и Dimensity 9400 в списке лидеров оказались новые флагманские модели, которых никто не ожидал.