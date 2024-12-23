OnePlus Open 2 отримає 3 величезних оновлення і найбільшу батарею, яку коли-небудь бачили

Підвищена продуктивність, водонепроникність і найбільша батарея, яку ми коли-небудь бачили в складних смартфонах, — але джерела інформації розходяться в думках щодо того, коли ми отримаємо цей пристрій.

Related video

OnePlus Open 2 — один із фаворитів сезону. Він обходить Pixel Fold 2 від Google або Galaxy Z Fold 6 від Samsung. Про це пише Tom's Guide.

Хоча це не зовсім той вражаючий миттєвий успіх, як здається (телефон є першим складним телефоном під брендом OnePlus, але насправді це перейменований Oppo Find N3), телефон підняв планку своїм видатним тонким і легким дизайном, довговічною батареєю і — що найважливіше — конкурентоспроможною ціною. З урахуванням обміну будь-якого телефону, телефон обійдеться менш ніж у 1500 доларів — на 400 доларів дешевше, ніж у конкурентів.

В X інсайдер @chunvn8888 розкрив безліч інтригуючих подробиць, які вказують на деякі обнадійливі вдосконалення.

Перше з них стосуватиметься швидкості: тоді як оригінал був оснащений Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, схоже, що сиквел пропустить покоління і відразу перейде до Snapdragon 8 Elite. Це дуже багато продуктивності.

Але від флагманського смартфона завжди чекають новітнього процесора, і що ще більш вражає, так це те, що OnePlus, очевидно, оснастить свій наступний складаний смартфон масивною батареєю ємністю 5900 мАг — аж на 22,8% більшою, ніж батарея ємністю 4805 мАг у поточній версії, і найбільшою з тих, що коли-небудь бачили в складаних пристроях.

Термін служби батареї був ахіллесовою п'ятою ранніх складних пристроїв, але ніхто не міг звинуватити OnePlus Open у цьому недоліку.

Тож якщо OnePlus зможе забезпечити таку велику ємність батареї без надто великої ваги, це буде досить суттєвим оновленням. І він також буде трохи більш захищений від стихії, оскільки @chunvn8888 стверджує, що очікується водонепроникність IPX9 — серйозний крок уперед порівняно із "захистом від бризок" IPX4, пропонованим його попередником.

У пості небагато подробиць про камеру, але потрійний масив, мабуть, буде повторений, на чолі з основним датчиком 50 МП (замість 48 МП раніше) і 3-кратним телеоб'єктивом. В оригіналу був датчик 64 МП з цією можливістю, і неясно, чи буде він таким самим або дещо поліпшеним.

Але є деякі суперечки про те, коли в 2025 році він буде випущений. У той час як @chunvn8888 стверджує, що ми очікуємо реліз у першому кварталі (з січня по березень), Санджу Чоудхарі більш песимістичний, розміщуючи на X, що він вийде в другій половині 2025 року.

Це означало б запуск між липнем і груднем, що було б ризикованим кроком з боку OnePlus. Хоча Snapdragon 8 Elite зараз новий і блискучий, що довше компанія його залишає, то менш передовим він здаватиметься, оскільки ми очікуємо, що Qualcomm підготує наступника чипа до дебюту десь у жовтні.

Але щоразу, коли з'являється OnePlus Open 2, ми раді бачити його повернення. Був час, коли ходили чутки, що його скасували, і, на щастя, тепер це, схоже, не так.

Також повідомляли про те, що названо найпотужніші смартфони жовтня 2024 року. Завдяки Snapdragon 8 Extreme Edition і Dimensity 9400 у списку лідерів опинилися нові флагманські моделі, яких ніхто не очікував.