Топ-5 бюджетных смартфонов Android, которые не стоит игнорировать (фото, видео)

Среди актуальных моделей — Samsung Galaxy A16, Honor 200, Moto G85, OnePlus Nord4, Oppo Reno 12 Pro.

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В рейтинге лучших смартфонов-2024 — устройства от Samsung, Honor, Motorola, OnePlus, Oppo. Подборку создал ресурс TechRadar.

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A16 Фото: Samsung

Многие поклонники телефонов (и сама Samsung, если судить по ее веб-сайту) игнорируют бюджетные мобильные телефоны Samsung Galaxy A-серии, выходящие за рамки моделей A3 и A5-, но данное семейство телефонов предлагает достойное соотношение цены и качества, считают аналитики.

Honor 200

Honor 200

Honor 200 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой и 50-мегапиксельным телеобъективом, а также 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Он поддерживает все портретные режимы.

В остальном, он имеет зарядку 100 Вт, аккумулятор 5200 мАч, чипсет Snapdragon 7 Gen 3, 6,7-дюймовый дисплей FHD+ 120 Гц и ряд действительно необычных дизайнов.

Moto G85

Список дешевых телефонов не будет полным без Motorola. Moto G85 — один из самых премиальных представителей серии G от Moto. Он стоит 240 долларов, но его можно было бы счесть представителем серии Edge среднего класса.

Список характеристик впечатляет, если учесть цену: чипсет Snapdragon 6-й серии, 6,67-дюймовый дисплей 120 Гц FHD+ и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 30 Вт. Как и многие телефоны Moto, он не совсем фото-профи, но его изогнутый экран выглядит так, будто за него обычно пришлось бы платить вдвое больше.

Moto G85

OnePlus Nord4

OnePlus Nord4

Этот телефон стоит 550 долларов США, хотя есть и более дорогие варианты с гораздо большим объемом оперативной памяти и встроенной памяти, чем нужно.

Чипсет, который делает его быстрым, — это Snapdragon 7+ Gen 3 в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а его дисплей имеет диагональ 6,74 дюйма с флажком FHD+ 120 Гц. Он имеет быструю зарядку 100 Вт для своего большого аккумулятора емкостью 5500 мАч, а его камеры — это 50-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная комбинация.

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 12 Pro

Он стоит примерно 640 долларов. Несмотря на такую цену, у него есть некоторые атрибуты, которые делают его явно бюджетным телефоном, например, его безвкусный дизайн и программное обеспечение, которое переполнено раздутым софтом.

Oppo Reno 12 Pro имеет яркий дисплей, впечатляющие функции камеры и быструю зарядку. Он соответствует всем параметрам телефона среднего класса и даже превосходит некоторые ожидания.

Ранее мы писали о лучшие смартфоны с аккумулятором 4 000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4 000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.