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Диджитал

Топ-5 бюджетных смартфонов Android, которые не стоит игнорировать (фото, видео)

Смартфон Samsung Galaxy A16
Фото: Saminsider | Смартфон Samsung Galaxy A16

Среди актуальных моделей — Samsung Galaxy A16, Honor 200, Moto G85, OnePlus Nord4, Oppo Reno 12 Pro.

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В рейтинге лучших смартфонов-2024 — устройства от Samsung, Honor, Motorola, OnePlus, Oppo. Подборку создал ресурс TechRadar.

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A16 Fullscreen
Samsung Galaxy A16
Фото: Samsung

Многие поклонники телефонов (и сама Samsung, если судить по ее веб-сайту) игнорируют бюджетные мобильные телефоны Samsung Galaxy A-серии, выходящие за рамки моделей A3 и A5-, но данное семейство телефонов предлагает достойное соотношение цены и качества, считают аналитики.

Honor 200

Honor 200 Fullscreen
Honor 200

Honor 200 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой и 50-мегапиксельным телеобъективом, а также 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Он поддерживает все портретные режимы.

В остальном, он имеет зарядку 100 Вт, аккумулятор 5200 мАч, чипсет Snapdragon 7 Gen 3, 6,7-дюймовый дисплей FHD+ 120 Гц и ряд действительно необычных дизайнов.

Moto G85

Список дешевых телефонов не будет полным без Motorola. Moto G85 — один из самых премиальных представителей серии G от Moto. Он стоит 240 долларов, но его можно было бы счесть представителем серии Edge среднего класса.

Список характеристик впечатляет, если учесть цену: чипсет Snapdragon 6-й серии, 6,67-дюймовый дисплей 120 Гц FHD+ и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 30 Вт. Как и многие телефоны Moto, он не совсем фото-профи, но его изогнутый экран выглядит так, будто за него обычно пришлось бы платить вдвое больше.

Moto G85 Fullscreen
Moto G85

OnePlus Nord4

OnePlus Nord4 Fullscreen
OnePlus Nord4

Этот телефон стоит 550 долларов США, хотя есть и более дорогие варианты с гораздо большим объемом оперативной памяти и встроенной памяти, чем нужно.

Чипсет, который делает его быстрым, — это Snapdragon 7+ Gen 3 в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а его дисплей имеет диагональ 6,74 дюйма с флажком FHD+ 120 Гц. Он имеет быструю зарядку 100 Вт для своего большого аккумулятора емкостью 5500 мАч, а его камеры — это 50-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная комбинация.

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 12 Pro Fullscreen
Oppo Reno 12 Pro

Он стоит примерно 640 долларов. Несмотря на такую цену, у него есть некоторые атрибуты, которые делают его явно бюджетным телефоном, например, его безвкусный дизайн и программное обеспечение, которое переполнено раздутым софтом.

Oppo Reno 12 Pro имеет яркий дисплей, впечатляющие функции камеры и быструю зарядку. Он соответствует всем параметрам телефона среднего класса и даже превосходит некоторые ожидания.

Ранее мы писали о лучшие смартфоны с аккумулятором 4 000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4 000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.