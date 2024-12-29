Топ-5 бюджетних смартфонів Android, які не варто ігнорувати (фото, відео)

Серед актуальних моделей — Samsung Galaxy A16, Honor 200, Moto G85, OnePlus Nord4, Oppo Reno 12 Pro.

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У рейтингу найкращих смартфонів-2024 — пристрої від Samsung, Honor, Motorola, OnePlus, Oppo. Добірку створив ресурс TechRadar.

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A16 Фото: Samsung

Багато шанувальників телефонів (і сама Samsung, якщо судити з її веб-сайту) ігнорують бюджетні мобільні телефони Samsung Galaxy A-серії, що виходять за рамки моделей A3 і A5-, але це сімейство телефонів пропонує гідне співвідношення ціни та якості, вважають аналітики.

Честь 200

Честь 200

Honor 200 оснащений 50-мегапіксельною основною камерою і 50-мегапіксельним телеоб'єктивом, а також 12-мегапіксельною надширококутною камерою. Він підтримує всі портретні режими.

В іншому, він має зарядку 100 Вт, акумулятор 5200 мАг, чипсет Snapdragon 7 Gen 3, 6,7-дюймовий дисплей FHD+ 120 Гц і низку справді незвичайних дизайнів.

Moto G85

Список дешевих телефонів не буде повним без Motorola. Moto G85 — один із найбільш преміальних представників серії G від Moto. Він коштує 240 доларів, але його можна було б вважати представником серії Edge середнього класу.

Список характеристик вражає, якщо врахувати ціну: чипсет Snapdragon 6-ї серії, 6,67-дюймовий дисплей 120 Гц FHD+ і акумулятор ємністю 5000 мАг із зарядкою 30 Вт. Як і багато телефонів Moto, він не зовсім фото-профі, але його вигнутий екран виглядає так, ніби за нього зазвичай довелося б платити вдвічі більше.

Moto G85

OnePlus Nord4

OnePlus Nord4

Цей телефон коштує 550 доларів США, хоча є і дорожчі варіанти з набагато більшим об'ємом оперативної пам'яті та вбудованої пам'яті, ніж потрібно.

Чипсет, який робить його швидким, — це Snapdragon 7+ Gen 3 у парі з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті, а його дисплей має діагональ 6,74 дюйма з прапорцем FHD+ 120 Гц. Він має швидку зарядку 100 Вт для свого великого акумулятора ємністю 5500 мАг, а його камери — це 50-мегапіксельна основна та 8-мегапіксельна надширококутна комбінація.

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 12 Pro

Він коштує приблизно 640 доларів. Незважаючи на таку ціну, у нього є деякі атрибути, які роблять його явно бюджетним телефоном, наприклад, його позбавлений смаку дизайн і програмне забезпечення, яке переповнене роздутим софтом.

Oppo Reno 12 Pro має яскравий дисплей, вражаючі функції камери та швидку зарядку. Він відповідає всім параметрам телефону середнього класу і навіть перевершує деякі очікування.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4 000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4 000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.