Китай взломал Министерство финансов США: что известно о последствиях, — NYT

В декабре 2024 года в США дважды сообщали об активности хакеров из Китая. В первый раз речь шла о взломе сервиса обмена сообщений, второй — о взломе Министерства финансов.

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Хакеры из Китая при поддержке правительства этой страны проникли в компьютеры Министерства финансов США. Американские чиновники признали взлом и заверили, что закрыли злоумышленникам доступ к документам. О киберпреступлении, совершенном китайскими хакерами, рассказало издание The New York Times.

На портале NYT написали, что Минфин США подтвердил проникновение в сообщении, разосланном членам Конгресса в понедельник 30 декабря. Утверждается, что хакеры взломали рабочие станции и получили доступ к документам. Документы, полученные китайскими киберпреступниками, не были секретными, заверили чиновники. Точно не указано, когда именно произошло проникновение, а больше деталей расскажут Конгрессу в специальном докладе.

Об инциденте стало известно 8 декабря, когда поступила информация от компании BeyondTrust, которая специализируется на программном обеспечении для управления доступом и безопасностью, говорится в статье. Компания заявила, что злоумышленники получили ключи доступа к рабочим станциям казначейства. После обнаружения взлома "сервис был выведен из сети". Тем временем ФБР, разведка и другие спецслужбы начали расследование, чтобы понять последствия взлома. На сегодня сделали вывод, что хакеры связаны с правительством Китая и это важное нарушение, говорится в заявлении американского министерства.

"В соответствии с политикой Министерства финансов, вторжения, связанные с APT [Advanced Persistent Threat], считаются серьезным инцидентом кибербезопасности", — отмечается в сообщении.

Хакеры из Китая и события в США

Отметим, ранее Фокус писал о предыдущем заявлении ФБР, появившемся в начале декабря. Спецслужбы сообщили, что китайская киберпреступная группировка Salt Typhoon проникла в систему связи США. В связи с этим пользователей iPhone и Android попросили не отправлять обычные текстовые сообщения, не защищенные шифрованием. Чтобы хакеры не получили лишней информации, людям лучше отправлять зашифрованные данные и звонить по телефону, подчеркнули в ФБР.

Между тем 20 декабря в Украине произошел масштабный взлом электронных реестров, заявили в Министерстве юстиции. Чиновники сообщили, что резервные базы сохранились и их восстановление займет до двух недель. Взлом осуществили российские хакеры, которые могли получить доступ от работников с высоким уровнем доступа, сообщил член комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко.

Напоминаем, 30 декабря в соцсети распространили информацию о якобы взломе эфира телемарафона: впоследствии телеканалы объяснили, что на самом деле произошло.