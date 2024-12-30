Китай зламав Міністерство фінансів США: що відомо про наслідки, — NYT

У грудні 2024 року в США двічі повідомляли про активність хакерів із Китаю. Першого разу ішлося про злам сервісу обміну повідомлень, другий — про злам Міністерства фінансів.

Related video

Хакери з Китаю за підтримку уряду цієї країни проникли в комп'ютери Міністерства фінансів США. Американські урядовці визнали злам та запевнили, що закрили зловмисникам доступ до документів. Про кіберзлочин, вчинений китайськими хакерами, розповіло видання The New York Times.

На порталі NYT написали, що Мінфін США підтвердив проникнення у повідомленні, розісланому членам Конгресу в понеділок 30 грудня. Стверджується, що хакери зламали робочі станції і отримали доступ до документів. Документи, отримані китайськими кіберзлочинцями, не були секретними, запевнили урядовці. Точно не вказано, коли саме відбулось проникнення, а більше деталей розкажуть Конгресу у спеціальній доповіді.

Про інцидент стало відомо 8 грудня, коли надійшла інформація від компанії BeyondTrust, яка спеціалізується на програмному забезпеченні для керування доступом та безпекою, ійдеться у статті. Компанія заявила, що зловмисники отримали ключі доступу до робочих станцій казначейства. Після виявлення зламу "сервіс було виведено з мережі". Тим часом ФБР, розвідка та інші спецслужби почали розслідування, щоб зрозуміти наслідки зламу. На сьогодні зробили висновок, що хакери пов'язані з урядом Китаю і це важливе порушення, ідеться у заяві американського міністерства.

"Відповідно до політики Міністерства фінансів, вторгнення, пов’язані з APT [Advanced Persistent Threat], вважаються серйозним інцидентом кібербезпеки", — наголошується у повідомленні.

Хакери з Китаю та події в США

Зазначимо, раніше Фокус писав про попередню заяву ФБР, яка з'явилась на початку грудня. Спецслужби повідомили, що китайське кіберзлочинне угрупування Salt Typhoon проникло у систему зв'язку США. У зв'язку з цим користувачів iPhone і Android попросили не надсилати звичайні текстові повідомлення, не захищені шифруванням. Для того, щоб хакери не отримали зайвої інформації, людям краще надсилати зашифровані дані і телефонувати, наголосили у ФБР.

Тим часом 20 грудня в Україні стався масштабний злам електронних реєстрів, заявили у Міністерстві юстиції. Посадовці повідомили, що резервні бази збереглись і їхнє відновлення займе до двох тижнів. Злам здійснили російські хакери, які могли отримати доступ від працівників з високим рівнем доступу, повідомив член комітет ВР із нацбезпеки Олександр Федієнко.

Нагадуємо, 30 грудня у соцмережі поширили інформацію про начебто злам ефіру телемарафону: згодом телеканали пояснили, що насправді сталось.