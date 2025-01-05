Будущее уже наступило: 7 достижений в области технологий, которые удивят в 2025 году

В ближайшем будущем ожидается развитие агентов ИИ, квантовых компьютеров, виртуальной реальности, 6G, блокчейна и беспилотного транспорта.

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Технологии стремительно развиваются и технологические компании регулярно делают привлекающие внимание анонсы. Портал Tech Xplore назвал 7 разработок, которые мы, скорее всего, увидим в 2025 году.

Агенты ИИ

Ожидается, что использование агентов ИИ станет одной из областей, которая будет развиваться в 2025 году. Речь идет об интеллектуальных программах, перед которыми люди ставят цели, чтобы узнать наилучшие способы достижения этих целей.

К примеру, агенты ИИ могут писать компьютерный код, разрабатывая программы, приложения или игры. Отдельные приложения на смартфоне могут быть заменены интерфейсом агента, который выполняет несколько задач для пользователя. Также могут быть заводы без людей, работающие с роботами, управляемыми агентами ИИ.

По мнению авторов подборки, мы приближаемся к моменту, когда роботы не просто будут имитировать задачи людей, но будут рассуждать и отвечать нам напрямую. Одним из кандидатов на размещение технологии агента ИИ является Optimus, гуманоидный робот, созданный Tesla.

Персонализация с помощью ИИ

Считается, что в ближайшем будущем ИИ сможет разрабатывать образовательные курсы, индивидуально адаптированы под каждого ученика на основе его опыта, навыков и способностей. Индивидуальные программы обучения, ориентированные на студента, уже изучаются в США с использованием ИИ.

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Эти программы могут быть индивидуальны не только в плане содержания, но и адаптированы к особым потребностям или самочувствию ученика. Например, это может быть ИИ, который корректирует учебную деятельность и изучение на основе того, сколько вы спали прошлой ночью, ориентируясь на данные смарт-часов.

Персонализация с использованием ИИ может быть полезна не только в сфере образования. Так, частные компании смогут обучать свои собственные, индивидуальные большие языковые модели, технологию, лежащую в основе чат-ботов ИИ, таких как ChatGPT. Их можно обучать с использованием данных, специфичных для определенных сфер бизнеса, что сделает их более эффективными для этих фирм.

Квантовые компьютеры

Как отмечают в издании, развитие квантовых вычислений может привести к появлению машин, способных решать сложные задачи, выходящие за рамки возможностей большинства классических компьютеров.

Ученые уже перешли от попыток побить рекорды по количеству базовых процессорных единиц, называемых кубитами, к исправлению ошибок, к которым пока склонны квантовые компьютеры. Это шаг к появлению практических квантовых компьютеров.

Смешение физического и виртуального миров

Считается, что в будущем дополненная реальность, виртуальная реальность и смешанная реальность могут использоваться более широко. Если виртуальная реальность погружает пользователей в мир, созданный компьютером, то дополненная накладывает созданные компьютером элементы на реальный мир. В свою очередь смешанная реальность обеспечивает различные "смеси" физического и виртуального миров.

Сегодня уже есть ряд устройств с головным креплением (HMD), которые могут поддерживать эти технологии. В их числе Vision Pro от Apple и гарнитура Quest от Meta. Ожидается, что в 2025 году появятся новые продукты от таких компаний, как Meta, Apple и прочих.

Блокчейн

Блокчейн позволяет хранить записи в сети компьютеров, а также отслеживать продукты от источника до потребителя, обеспечивая повышенную безопасность и эффективность. Эта технология может повлиять на цепочки поставок и различные сферы от здравоохранения до финансов.

К примеру, с помощью технологии блокчейн можно сделать данные пациентов в учреждениях здравоохранения более безопасными, а финансовые транзакции более надежными, быстрыми и дешевыми.

Связь 6G

Ожидается, что скорость связи будет расти, в частности за счет внедрения сетей 6G. Для успеха технологии жизненно важное значение имеют четкие глобальные стандарты и совместимость между сетями. Процесс стандартизации технологии 6G начнется уже в 2025 году.

Беспилотное вождение

В издании полагают, что беспилотные автомобили станут совершенней. Они классифицируются по шести уровням в зависимости от их автономности — от 0 (полностью ручное управление) до 5 (полностью автономное). Существующие беспилотные такси находятся на уровне 4.

Авторы статьи считают, что в 2025 году мы сможем увидеть прогресс в направлении уровня 5. Это значит, что транспортные средства смогут работать без какого-либо вмешательства человека и выполнять задачи, которые раньше были исключительной прерогативой людей.

По данным портала, Mercedes увеличит скорость своей системы беспилотного вождения Drive Pilot в 2025 году, а Tesla разрабатывает собственное Robotaxi, которое должно быть доступно "до 2027 года".

Напомним, портал BusinessWorld рассказал об основных тенденциях в сфере смартфонов, за которыми стоит следить в 2025 году.

В свою очередь портал The Cool Down назвал 5 инновационных методов использования солнечных панелей.