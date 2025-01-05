Майбутнє вже настало: 7 досягнень у галузі технологій, які здивують у 2025 році

У найближчому майбутньому очікується розвиток агентів ШІ, квантових комп'ютерів, віртуальної реальності, 6G, блокчейна і безпілотного транспорту.

Related video

Технології стрімко розвиваються і технологічні компанії регулярно роблять анонси, що привертають увагу. Портал Tech Xplore назвав 7 розробок, які ми, найімовірніше, побачимо у 2025 році.

Агенти ШІ

Очікується, що використання агентів ШІ стане однією з галузей, яка розвиватиметься у 2025 році. Йдеться про інтелектуальні програми, перед якими люди ставлять цілі, щоб дізнатися найкращі способи досягнення цих цілей.

Наприклад, агенти ШІ можуть писати комп'ютерний код, розробляючи програми, додатки або ігри. Окремі додатки на смартфоні можуть бути замінені інтерфейсом агента, який виконує кілька завдань для користувача. Також можуть бути заводи без людей, що працюють із роботами, керованими агентами ШІ.

На думку авторів добірки, ми наближаємося до моменту, коли роботи не просто імітуватимуть завдання людей, а й міркуватимуть і відповідатимуть нам безпосередньо. Одним із кандидатів на розміщення технології агента ШІ є Optimus, гуманоїдний робот, створений Tesla.

Персоналізація за допомогою ШІ

Вважається, що в найближчому майбутньому ШІ зможе розробляти освітні курси, індивідуально адаптовані під кожного учня на основі його досвіду, навичок і здібностей. Індивідуальні програми навчання, орієнтовані на студента, вже вивчаються в США з використанням ШІ.

Важливо

Можна використовувати у 2025 році: експерти назвали 5 перспективних технологій майбутнього

Ці програми можуть бути індивідуальними не лише в плані змісту, а й адаптованими до особливих потреб чи самопочуття учня. Наприклад, це може бути ШІ, який коригує навчальну діяльність і вивчення на основі того, скільки ви спали минулої ночі, орієнтуючись на дані смарт-годинника.

Персоналізація з використанням ШІ може бути корисною не тільки у сфері освіти. Так, приватні компанії зможуть навчати свої власні, індивідуальні великі мовні моделі, технологію, що лежить в основі чат-ботів ШІ, таких як ChatGPT. Їх можна навчати з використанням даних, специфічних для певних сфер бізнесу, що зробить їх більш ефективними для цих фірм.

Квантові комп'ютери

Як зазначають у виданні, розвиток квантових обчислень може призвести до появи машин, здатних розв'язувати складні завдання, що виходять за рамки можливостей більшості класичних комп'ютерів.

Науковці вже перейшли від спроб побити рекорди за кількістю базових процесорних одиниць, званих кубітами, до виправлення помилок, до яких поки що схильні квантові комп'ютери. Це крок до появи практичних квантових комп'ютерів.

Змішання фізичного та віртуального світів

Вважається, що в майбутньому доповнену реальність, віртуальну реальність і змішану реальність можна використовувати більш широко. Якщо віртуальна реальність занурює користувачів у світ, створений комп'ютером, то доповнена накладає створені комп'ютером елементи на реальний світ. Зі свого боку змішана реальність забезпечує різні "суміші" фізичного та віртуального світів.

Сьогодні вже є низка пристроїв з головним кріпленням (HMD), які можуть підтримувати ці технології. Серед них Vision Pro від Apple і гарнітура Quest від Meta. Очікується, що у 2025 році з'являться нові продукти від таких компаній, як Meta, Apple та інших.

Блокчейн

Блокчейн дає змогу зберігати записи в мережі комп'ютерів, а також відстежувати продукти від джерела до споживача, забезпечуючи підвищену безпеку та ефективність. Ця технологія може вплинути на ланцюжки поставок і різні сфери від охорони здоров'я до фінансів.

Приміром, за допомогою технології блокчейн можна зробити дані пацієнтів у закладах охорони здоров'я безпечнішими, а фінансові транзакції надійнішими, швидшими та дешевшими.

Зв'язок 6G

Очікується, що швидкість зв'язку зростатиме, зокрема за рахунок впровадження мереж 6G. Для успіху технології життєво важливе значення мають чіткі глобальні стандарти та сумісність між мережами. Процес стандартизації технології 6G розпочнеться вже у 2025 році.

Безпілотне водіння

У виданні вважають, що безпілотні автомобілі стануть досконалішими. Вони класифікуються за шістьма рівнями залежно від їхньої автономності — від 0 (повністю ручне управління) до 5 (повністю автономне). Наявні безпілотні таксі перебувають на рівні 4.

Автори статті вважають, що у 2025 році ми зможемо побачити прогрес у напрямку рівня 5. Це означає, що транспортні засоби зможуть працювати без будь-якого втручання людини і виконувати завдання, які раніше були винятковою прерогативою людей.

За даними порталу, Mercedes збільшить швидкість своєї системи безпілотного водіння Drive Pilot у 2025 році, а Tesla розробляє власне Robotaxi, яке має бути доступним "до 2027 року".

Нагадаємо, портал BusinessWorld розповів про основні тенденції у сфері смартфонів, за якими варто стежити у 2025 році.

Зі свого боку портал The Cool Down назвав 5 інноваційних методів використання сонячних панелей.