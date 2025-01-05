"Ветроэнергетический монстр": в Китае построят ветряную турбину мощностью 16 МВт

По словам производителя, разработка прототипа сверхбольшой ветряной турбины поможет эффективнее использовать ресурсы наземного ветра.

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Китайская компания Windey Energy представила планы по разработке сверхбольшой наземной ветровой турбины мощностью 16 МВт. Об этом пишет журнал Recharge.

Сообщается, что новаторская идея реализуется компанией в рамках крупного демонстрационного проекта научно-технических инноваций автономного района Внутренняя Монголия. Недавно в Хух-Хото прошла встреча, посвященная запуску проекта.

По словам представителя Windey, целью проекта является расширение возможностей в области исследований и разработок крупных ветряных турбин, а также продвижение технологических инноваций в области наземной ветроэнергетики и поддержка интеграции в сеть.

Ожидается, что мощность прототипа новой ветряной турбины составит 16 МВт. В издании назвали запланированный ветрогенератор "наземным ветроэнергетическим монстром".

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"Проект, ориентированный на достижения в области проектирования турбин, технологии лопастей и контроля устойчивости, позволит разработать прототип ветряной турбины мощностью 16 МВт с независимыми правами интеллектуальной собственности, что будет способствовать эффективному использованию ресурсов наземного ветра", — цитирует представителя Windey портал reNews.

Напомним, ранее во Внутренней Монголии установили ветряную турбину высотой 190 метров, использовав для этого передовой 4000-тонный вездеходный кран XCA4000 от компании XCMG.

Также сообщалось, что в Китае установлена крупнейшая в мире морская ветряная турбина под названием MySE 18.X, мощность которой может достигать 20 МВт.