"Вітроенергетичний монстр": у Китаї побудують вітряну турбіну потужністю 16 МВт

За словами виробника, розробка прототипу надвеликої вітряної турбіни допоможе ефективніше використовувати ресурси наземного вітру.

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Китайська компанія Windey Energy представила плани з розробки надвеликої наземної вітрової турбіни потужністю 16 МВт. Про це пише журнал Recharge.

Повідомляється, що новаторська ідея реалізується компанією в рамках великого демонстраційного проекту науково-технічних інновацій автономного району Внутрішня Монголія. Нещодавно в Хух-Хото відбулася зустріч, присвячена запуску проєкту.

За словами представника Windey, метою проєкту є розширення можливостей у сфері досліджень і розробок великих вітряних турбін, а також просування технологічних інновацій у галузі наземної вітроенергетики та підтримка інтеграції в мережу.

Очікується, що потужність прототипу нової вітряної турбіни становитиме 16 МВт. У виданні назвали запланований вітрогенератор "наземним вітроенергетичним монстром".

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"Проєкт, орієнтований на досягнення в галузі проєктування турбін, технології лопатей і контролю стійкості, дасть змогу розробити прототип вітряної турбіни потужністю 16 МВт із незалежними правами інтелектуальної власності, що сприятиме ефективному використанню ресурсів наземного вітру", — цитує представника Windey портал reNews.

Нагадаємо, раніше у Внутрішній Монголії встановили вітряну турбіну висотою 190 метрів, використавши для цього передовий 4000-тонний всюдихідний кран XCA4000 від компанії XCMG.

Також повідомлялося, що в Китаї встановлено найбільшу у світі морську вітряну турбіну під назвою MySE 18.X, потужність якої може досягати 20 МВт.