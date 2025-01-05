"Вітроенергетичний монстр": у Китаї побудують вітряну турбіну потужністю 16 МВт
За словами виробника, розробка прототипу надвеликої вітряної турбіни допоможе ефективніше використовувати ресурси наземного вітру.
Китайська компанія Windey Energy представила плани з розробки надвеликої наземної вітрової турбіни потужністю 16 МВт. Про це пише журнал Recharge.
Повідомляється, що новаторська ідея реалізується компанією в рамках великого демонстраційного проекту науково-технічних інновацій автономного району Внутрішня Монголія. Нещодавно в Хух-Хото відбулася зустріч, присвячена запуску проєкту.
За словами представника Windey, метою проєкту є розширення можливостей у сфері досліджень і розробок великих вітряних турбін, а також просування технологічних інновацій у галузі наземної вітроенергетики та підтримка інтеграції в мережу.
Очікується, що потужність прототипу нової вітряної турбіни становитиме 16 МВт. У виданні назвали запланований вітрогенератор "наземним вітроенергетичним монстром".Важливо
"Проєкт, орієнтований на досягнення в галузі проєктування турбін, технології лопатей і контролю стійкості, дасть змогу розробити прототип вітряної турбіни потужністю 16 МВт із незалежними правами інтелектуальної власності, що сприятиме ефективному використанню ресурсів наземного вітру", — цитує представника Windey портал reNews.
Нагадаємо, раніше у Внутрішній Монголії встановили вітряну турбіну висотою 190 метрів, використавши для цього передовий 4000-тонний всюдихідний кран XCA4000 від компанії XCMG.
Також повідомлялося, що в Китаї встановлено найбільшу у світі морську вітряну турбіну під назвою MySE 18.X, потужність якої може досягати 20 МВт.