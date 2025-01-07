Какие смартфоны выйдут в январе 2025 года: OnePlus 13, серия Poco X7 и другие (фото, видео)

Январь 2025 года обещает принести множество захватывающих новых устройств от некоторых крупнейших игроков на рынке — OnePlus, Realme, Oppo, Poco и Redmi.

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В январе 2025 года несколько крупных брендов, включая OnePlus, Realme, Oppo, Poco и Redmi, выпустят новые смартфоны. Релизы включают серию OnePlus 13, серию Oppo Reno 13, серию Poco X7 и другие. Об этом пишет Live Mint.

Январь 2025 года обещает принести множество захватывающих новых устройств от некоторых крупнейших игроков — OnePlus, Realme, Oppo, Poco и Redmi. Вот более подробный обзор будущих смартфонов, которые появятся на рынке, а также их ожидаемые функции и характеристики.

OnePlus 13R

OnePlus 13R Фото: gizchina

OnePlus готовится представить OnePlus 13R 7 января 2025 года вместе с флагманской моделью OnePlus 13. Ходят слухи, что OnePlus 13R станет обновленной версией OnePlus Ace 5, выпущенного в Китае в декабре 2024 года. Ожидается, что устройство будет ориентировано на премиальный средний сегмент рынка и будет обладать рядом функций, которые выделят его среди других.

OnePlus 13R будет представлен в двух потрясающих цветовых вариантах — Astral Trail и Nebula Noir. Дизайн смартфона будет включать большой круглый модуль камеры на задней панели, в котором разместятся три датчика и светодиодная вспышка. Дисплей будет демонстрировать тонкие, однородные рамки с вырезом для фронтальной камеры, что придаст устройству элегантный и современный вид. Физические кнопки, такие как кнопка питания и качелька регулировки громкости, будут расположены справа, а слева будет слайдер оповещений. Верхний край может включать ИК-датчик, а порт USB Type-C, слот для SIM-карты, решетку динамика и микрофон расположены внизу.

Ожидается, что OnePlus 13R, работающий на чипсете Snapdragon 8 Gen 3, предложит улучшенные с помощью искусственного интеллекта функции для редактирования фотографий и создания заметок. Аккумулятор емкостью 6000 мАч, вероятно, обеспечит длительную работу, в то время как устройство, как ожидается, будет оснащено 6,78-дюймовым дисплеем Full-HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Ожидается, что задняя камера будет оснащена основным датчиком на 50 МП, а также вторичными датчиками на 8 МП и 2 МП. Для селфи ожидается фронтальная камера на 16 МП. Также ожидается, что OnePlus 13R сохранит такие функции, как возможность быстрой зарядки, но его точные характеристики будут подтверждены только после запуска.

OnePlus 13

OnePlus 13 Фото: gizchina

В то время как OnePlus 13R нацелен на средний сегмент, OnePlus также выпустит свое флагманское устройство OnePlus 13 в тот же день. По слухам, OnePlus 13 будет мощным устройством, которое может похвастаться 6,82-дюймовым дисплеем BOE X2 2K+ AMOLED с пиковой яркостью 4500 нит, а также 2160 Гц PWM-затемнением и первым в мире рейтингом DisplayMate A++. Этот дисплей, вероятно, обеспечит исключительные впечатления от просмотра, особенно при наружном освещении.

Под капотом OnePlus 13 будет процессор Snapdragon 8 Elite, набравший впечатляющие 3,18 миллиона баллов в AnTuTu. Ожидается, что устройство будет оснащено до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0, что обеспечит молниеносную производительность. Тройная камера, скорее всего, будет включать 50-мегапиксельный основной датчик Sony LYT808, 50-мегапиксельный телеобъектив Sony LYT600 с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Samsung JN1. Для селфи 32-мегапиксельная фронтальная камера может позволить пользователям делать четкие, детализированные снимки.

С рейтингом IP68 и IP69 по защите от воды и пыли, OnePlus 13, как ожидается, будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Устройство, скорее всего, будет работать от массивной батареи емкостью 6000 мАч, поддерживающей быструю зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и магнитную зарядку.

Серия Realme 14 Pro

Realme 14 Pro Фото: Realme

Realme готовится к запуску серии Realme 14 Pro, предполагаемая дата выхода — начало января 2025 года. Эта серия среднего класса, скорее всего, будет включать две модели: Realme 14 Pro 5G и Realme 14 Pro+ 5G. Ожидается, что оба смартфона будут работать на процессоре Snapdragon 7s Gen 3, том же чипсете, что и в Redmi 14 Pro+.

Серия Realme 14 Pro будет выделяться своими передовыми возможностями камеры. Ожидается, что обе модели будут оснащены перископической камерой и функцией AI Clarity 2.0, которая обещает улучшить качество фотографий с низким разрешением. Кроме того, устройства будут оснащены технологией стабилизации изображения AI, которая в сочетании с оптической стабилизацией изображения (OIS) поможет уменьшить размытость, вызванную дрожанием рук.

Realme 14 Pro, скорее всего, будет представлен в двух привлекательных цветах — Pearl White и Suede Grey — и, как ожидается, будет доступен в вариантах хранения от 8 ГБ ОЗУ/128 ГБ хранилища до 12 ГБ ОЗУ/512 ГБ хранилища. Дата запуска серии Realme 14 Pro пока официально не подтверждена, но предположения предполагают, что она может дебютировать в ближайшие недели.

Серия Oppo Reno 13

Oppo Reno 13

Серия Oppo Reno 13 скоро выйдет на рынок, и ожидается, что это будет флагманское предложение, сочетающее в себе передовой дизайн и мощную производительность. Серия, скорее всего, будет включать две модели: Reno 13 5G и Reno 13 Pro 5G. Устройства будут иметь премиальную алюминиевую раму и цельную скульптурную стеклянную заднюю панель с уникальным треугольным расположением камер, включающим основной датчик на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 8 МП.

Одной из самых захватывающих особенностей серии Oppo Reno 13 является ее камера, которая включает в себя 50-мегапиксельную фронтальную камеру, предлагающую пользователям четкие и детальные селфи. Устройства, скорее всего, будут работать на чипсете MediaTek Dimensity 8350 и, как ожидается, будут поддерживаться надежной батареей емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Серия Oppo Reno 13 также будет работать на ColorOS 15, основанной на Android 15, и предложит различные оптимизации для более плавного пользовательского опыта.

Серия Poco X7

Xiaomi-POCO X7 Pro

Poco полностью готова запустить серию Poco X7 5G. Новая серия будет включать два варианта: Poco X7 5G и Poco X7 Pro 5G. Оба смартфона будут доступны эксклюзивно на Flipkart, и ранние тизеры показали некоторые интересные дизайнерские решения.

Poco X7 5G будет оснащен центрально расположенным модулем задней камеры в форме квадрата, в то время как Poco X7 Pro 5G будет иметь островок камеры в форме таблетки, расположенный в верхнем левом углу. Ожидается, что базовая модель будет доступна в серебристом и зеленом цветах, в то время как вариант Pro будет предлагать двухцветный черный и зеленый вариант.

Что касается спецификаций, Poco X7 Pro 5G, скорее всего, будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 8400-Ultra, в то время как базовый X7 5G, как ожидается, будет оснащен Dimensity 7300-Ultra SoC. Вариант Pro, скорее всего, будет оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт, а базовый вариант будет иметь аккумулятор емкостью 5110 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт. Ожидается, что устройства будут оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и защитой Corning Gorilla Glass Victus 2.

Redmi 14С

Redmi 14C Фото: Xiaomi

Redmi также, как ожидается, выпустит Redmi 14C в начале января 2025 года. Устройство, скорее всего, будет ребрендинговой версией Redmi 14R с ожидаемым дисплеем 6,88 дюйма, вероятно, с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что экран будет иметь разрешение 1640 x 720 пикселей и пиковую яркость 600 нит, что делает его пригодным для использования в условиях яркого освещения.

Redmi 14C, скорее всего, будет оснащен 13-мегапиксельной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Смартфон может работать от аккумулятора емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Как доступный вариант, Redmi 14C, как ожидается, предложит солидную производительность, не опустошая при этом свой кошелек.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.