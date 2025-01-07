Які смартфони вийдуть у січні 2025 року: OnePlus 13, серія Poco X7 та інші (фото, відео)

Січень 2025 року обіцяє принести безліч захопливих нових пристроїв від деяких найбільших гравців на ринку — OnePlus, Realme, Oppo, Poco і Redmi.

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У січні 2025 року кілька великих брендів, включно з OnePlus, Realme, Oppo, Poco і Redmi, випустять нові смартфони. Релізи включають серію OnePlus 13, серію Oppo Reno 13, серію Poco X7 та інші. Про це пише Live Mint.

Січень 2025 року обіцяє принести безліч захоплюючих нових пристроїв від деяких найбільших гравців — OnePlus, Realme, Oppo, Poco і Redmi. Ось більш детальний огляд майбутніх смартфонів, які з'являться на ринку, а також їхні очікувані функції та характеристики.

OnePlus 13R

OnePlus 13R Фото: gizchina

OnePlus готується представити OnePlus 13R 7 січня 2025 року разом із флагманською моделлю OnePlus 13. Ходять чутки, що OnePlus 13R стане оновленою версією OnePlus Ace 5, випущеного в Китаї в грудні 2024 року. Очікується, що пристрій буде орієнтований на преміальний середній сегмент ринку і матиме низку функцій, які виділять його серед інших.

OnePlus 13R буде представлений у двох приголомшливих колірних варіантах — Astral Trail і Nebula Noir. Дизайн смартфона включатиме великий круглий модуль камери на задній панелі, в якому розмістяться три датчики і світлодіодний спалах. Дисплей демонструватиме тонкі, однорідні рамки з вирізом для фронтальної камери, що надасть пристрою елегантного та сучасного вигляду. Фізичні кнопки, як-от кнопка живлення та гойдалка регулювання гучності, будуть розташовані праворуч, а ліворуч буде слайдер сповіщень. Верхній край може містити ІЧ-датчик, а порт USB Type-C, слот для SIM-карти, решітку динаміка і мікрофон розташовані внизу.

Очікується, що OnePlus 13R, що працює на чипсеті Snapdragon 8 Gen 3, запропонує поліпшені за допомогою штучного інтелекту функції для редагування фотографій і створення заміток. Акумулятор ємністю 6000 мАг, ймовірно, забезпечить тривалу роботу, в той час як пристрій, як очікується, буде оснащено 6,78-дюймовим дисплеєм Full-HD+ з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1600 ніт. Очікується, що задня камера буде оснащена основним датчиком на 50 МП, а також вторинними датчиками на 8 МП і 2 МП. Для селфі очікується фронтальна камера на 16 МП. Також очікується, що OnePlus 13R збереже такі функції, як можливість швидкої зарядки, але його точні характеристики будуть підтверджені тільки після запуску.

OnePlus 13

OnePlus 13 Фото: gizchina

У той час як OnePlus 13R націлений на середній сегмент, OnePlus також випустить свій флагманський пристрій OnePlus 13 того ж дня. З чуток, OnePlus 13 буде потужним пристроєм, який може похвалитися 6,82-дюймовим дисплеєм BOE X2 2K+ AMOLED з піковою яскравістю 4500 ніт, а також 2160 Гц PWM-затемненням і першим у світі рейтингом DisplayMate A++. Цей дисплей, ймовірно, забезпечить виняткові враження від перегляду, особливо при зовнішньому освітленні.

Під капотом OnePlus 13 буде процесор Snapdragon 8 Elite, який набрав вражаючі 3,18 мільйона балів в AnTuTu. Очікується, що пристрій буде оснащено до 24 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і до 1 ТБ сховища UFS 4.0, що забезпечить блискавичну продуктивність. Потрійна камера, найімовірніше, включатиме 50-мегапіксельний основний датчик Sony LYT808, 50-мегапіксельний телеоб'єктив Sony LYT600 з 3-кратним оптичним зумом і 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив Samsung JN1. Для селфі 32-мегапіксельна фронтальна камера може дозволити користувачам робити чіткі, деталізовані знімки.

З рейтингом IP68 і IP69 щодо захисту від води і пилу, OnePlus 13, як очікується, буде оснащений ультразвуковим сканером відбитків пальців під дисплеєм. Пристрій, найімовірніше, працюватиме від масивної батареї ємністю 6000 мАг, що підтримує швидку зарядку SuperVOOC потужністю 100 Вт, а також бездротову зарядку потужністю 50 Вт і магнітну зарядку.

Серія Realme 14 Pro

Realme 14 Pro Фото: Realme

Realme готується до запуску серії Realme 14 Pro, передбачувана дата виходу — початок січня 2025 року. Ця серія середнього класу, найімовірніше, включатиме дві моделі: Realme 14 Pro 5G і Realme 14 Pro+ 5G. Очікується, що обидва смартфони працюватимуть на процесорі Snapdragon 7s Gen 3, тому ж чипсеті, що і в Redmi 14 Pro+.

Серія Realme 14 Pro буде виділятися своїми передовими можливостями камери. Очікується, що обидві моделі будуть оснащені перископічною камерою та функцією AI Clarity 2.0, що обіцяє покращити якість фотографій з низькою роздільною здатністю. Крім того, пристрої будуть оснащені технологією стабілізації зображення AI, яка в поєднанні з оптичною стабілізацією зображення (OIS) допоможе зменшити розмитість, викликану тремтінням рук.

Realme 14 Pro, найімовірніше, буде представлений у двох привабливих кольорах — Pearl White і Suede Grey — і, як очікується, буде доступний у варіантах зберігання від 8 ГБ ОЗП/128 ГБ сховища до 12 ГБ ОЗП/512 ГБ сховища. Дата запуску серії Realme 14 Pro поки офіційно не підтверджена, але припущення припускають, що вона може дебютувати в найближчі тижні.

Серія Oppo Reno 13

Oppo Reno 13

Серія Oppo Reno 13 скоро вийде на ринок, і очікується, що це буде флагманська пропозиція, що поєднує в собі передовий дизайн і потужну продуктивність. Серія, найімовірніше, включатиме дві моделі: Reno 13 5G і Reno 13 Pro 5G. Пристрої матимуть преміальну алюмінієву раму та суцільну скульптурну скляну задню панель з унікальним трикутним розташуванням камер, що включатиме основний датчик на 50 МП та надширококутний об'єктив на 8 МП.

Однією з найбільш захоплюючих особливостей серії Oppo Reno 13 є її камера, яка містить у собі 50-мегапіксельну фронтальну камеру, що пропонує користувачам чіткі та детальні селфі. Пристрої, найімовірніше, працюватимуть на чипсеті MediaTek Dimensity 8350 і, як очікується, підтримуватимуться надійною батареєю ємністю 5600 мАг з підтримкою швидкої зарядки 80 Вт.

Серія Oppo Reno 13 також працюватиме на ColorOS 15, заснованій на Android 15, і запропонує різні оптимізації для більш плавного користувацького досвіду.

Серія Poco X7

Xiaomi-POCO X7 Pro

Poco повністю готова запустити серію Poco X7 5G. Нова серія включатиме два варіанти: Poco X7 5G і Poco X7 Pro 5G. Обидва смартфони будуть доступні ексклюзивно на Flipkart, і ранні тизери показали деякі цікаві дизайнерські рішення.

Poco X7 5G буде оснащений центрально розташованим модулем задньої камери у формі квадрата, в той час як Poco X7 Pro 5G матиме острівець камери у формі таблетки, розташований у верхньому лівому кутку. Очікується, що базова модель буде доступна в сріблястому і зеленому кольорах, в той час як варіант Pro буде пропонувати двоколірний чорний і зелений варіант.

Що стосується специфікацій, Poco X7 Pro 5G, найімовірніше, працюватиме на чипсеті MediaTek Dimensity 8400-Ultra, у той час як базовий X7 5G, як очікується, буде оснащений Dimensity 7300-Ultra SoC. Варіант Pro, найімовірніше, буде оснащений акумулятором ємністю 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 90 Вт, а базовий варіант матиме акумулятор ємністю 5110 мАг з підтримкою зарядки 45 Вт. Очікується, що пристрої будуть оснащені 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і захистом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Redmi 14С

Redmi 14C Фото: Xiaomi

Redmi також, як очікується, випустить Redmi 14C на початку січня 2025 року. Пристрій, найімовірніше, буде ребрендинговою версією Redmi 14R з очікуваним дисплеєм 6,88 дюйма, ймовірно, з частотою оновлення 120 Гц. Очікується, що екран матиме роздільну здатність 1640 x 720 пікселів і пікову яскравість 600 ніт, що робить його придатним для використання в умовах яскравого освітлення.

Redmi 14C, найімовірніше, буде оснащений 13-мегапіксельною задньою камерою і 5-мегапіксельною фронтальною камерою. Смартфон може працювати від акумулятора ємністю 5160 мАг з підтримкою швидкої зарядки 18 Вт. Як доступний варіант, Redmi 14C, як очікується, запропонує солідну продуктивність, не спустошуючи при цьому свій гаманець.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.