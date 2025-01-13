Инженер превратил отходы в "неисчерпаемый" источник энергии для дома: как это удалось

По словам энтузиаста, собранная им система из использованных аккумуляторов бесперебойно питает дом уже почти десять лет.

Related video

Пользователь форума Second Life Storage под ником Glubux почти десять лет снабжает свой дом электроэнергией с помощью использованных аккумуляторов для ноутбуков. Об этом пишет портал JVTech.

Как отмечают в издании, проект стартовал в ноябре 2016 года. Инженер-любитель стремился достичь независимости от традиционной электрической сети. Его целью была собственная энергетическая система из более 1000 использованных батарей для ноутбуков.

Система из использованных аккумуляторов для ноутбуков Фото: Second Life Storage/Glubux

"Энтузиаст по части энергетической автономии обнаружил неожиданный способ превратить технологические отходы в неисчерпаемый источник энергии", — говорится в статье.

Glubux начал с 650 батарей и построил примерно в пятидесяти метрах от дома ангар для последующей сборки аккумуляторных блоков емкостью около 100 Ач каждый. Чтобы обеспечить эффективное соединение, он использовал медные кабели. В ангаре старые батареи сочетаются с солнечными панелями для выработки энергии.

Система из использованных аккумуляторов для ноутбуков Фото: Second Life Storage/Glubux

Важно

Дешевая и прибыльная: создана "мегабатарея" из старых аккумуляторов электромобилей

В первые дни после запуска система столкнулась с некоторыми проблемами, в частности с неравномерной скоростью разряда между батареями. Чтобы преодолеть эти препятствия, Glubux приходилось балансировать батареи и добавлять дополнительные элементы. Он решил разобрать отдельные элементы и разместить их в специальных стойках, что позволило максимально повысить эффективность и долговечность установки.

По словам создателя системы, благодаря этим улучшениям с 2016 года больше не было никаких перебоев. Он также утверждает, что не сталкивался с проблемами возгорания или вздутия, что говорит о надежности его конструкции.

Система из использованных аккумуляторов для ноутбуков Фото: Second Life Storage/Glubux

Напомним, исследователи из Королевского колледжа Лондона (KSL) и Бразильской национальной лаборатории биоресурсов разработали новый метод производства биотоплива из пищевых отходов, позиционируя его как альтернативу бензину и дизельному топливу.

В свою очередь группа исследователей из Южной Кореи усовершенствовала важный компонент биоэлектрохимической ячейки, обеспечив более эффективное производство водорода из микроорганизмов, обнаруженных в отходах.