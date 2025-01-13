Інженер перетворив відходи на "невичерпне" джерело енергії для дому: як це вдалося

За словами ентузіаста, зібрана ним система з використаних акумуляторів безперебійно живить будинок уже майже десять років.

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Користувач форуму Second Life Storage під ніком Glubux майже десять років постачає свій будинок електроенергією за допомогою використаних акумуляторів для ноутбуків. Про це пише портал JVTech.

Як зазначають у виданні, проєкт стартував у листопаді 2016 року. Інженер-аматор прагнув досягти незалежності від традиційної електричної мережі. Його метою була власна енергетична система з понад 1000 використаних батарей для ноутбуків.

Система з використаних акумуляторів для ноутбуків Фото: Second Life Storage/Glubux

"Ентузіаст щодо енергетичної автономії виявив несподіваний спосіб перетворити технологічні відходи на невичерпне джерело енергії", — йдеться у статті.

Glubux почав з 650 батарей і побудував приблизно в п'ятдесяти метрах від будинку ангар для подальшого складання акумуляторних блоків ємністю близько 100 Ач кожен. Щоб забезпечити ефективне з'єднання, він використовував мідні кабелі. В ангарі старі батареї поєднуються з сонячними панелями для вироблення енергії.

Система з використаних акумуляторів для ноутбуків Фото: Second Life Storage/Glubux

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У перші дні після запуску система зіткнулася з деякими проблемами, зокрема з нерівномірною швидкістю розряду між батареями. Щоб подолати ці перешкоди, Glubux доводилося балансувати батареї та додавати додаткові елементи. Він вирішив розібрати окремі елементи та розмістити їх у спеціальних стійках, що дало змогу максимально підвищити ефективність і довговічність установки.

За словами творця системи, завдяки цим поліпшенням з 2016 року більше не було жодних перебоїв. Він також стверджує, що не стикався з проблемами загоряння або здуття, що свідчить про надійність його конструкції.

Система з використаних акумуляторів для ноутбуків Фото: Second Life Storage/Glubux

Нагадаємо, дослідники з Королівського коледжу Лондона (KSL) і Бразильської національної лабораторії біоресурсів розробили новий метод виробництва біопалива з харчових відходів, позиціонуючи його як альтернативу бензину і дизельному паливу.

Своєю чергою група дослідників з Південної Кореї вдосконалила важливий компонент біоелектрохімічного осередку, забезпечивши більш ефективне виробництво водню з мікроорганізмів, виявлених у відходах.