Какие смартфоны-раскладушки из Китая увидит мир в 2025 году: инсайдеры назвали модели

Oppo, Honor, Vivo и Huawei подтвердили выпуск новых складных смартфонов, очередь за Xiaomi, которая не раскрывает планов официально, но намекает на них через инсайдерские утечки.

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По данным источника, в этом году пять ведущих китайских брендов выпустят новые складные смартфоны. Об этом пишет The Notebookcheck.

Вопреки более ранним сообщениям о том, что некоторые производители уберут складные телефоны из своей линейки продуктов, новая информация предполагает, что этого не произойдет.

Китайские производители смартфонов буквально спасли рынок складных смартфонов в 2024 году, выпустив такие впечатляющие устройства, как Honor Magic V3, Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Flip и Huawei Mate XT Ultimate. Эта тенденция сохранится и в 2025 году, поскольку один из источников информации сообщил, что у пяти ведущих китайских брендов телефонов есть планы на выпуск новых складных устройств.

По данным Digital Chat Station, Oppo, Honor, Vivo и Huawei подтвердили выпуск новых складных смартфонов в этом году. Oppo, похоже, будет первым в очереди с Find N5, который также будет переименован в OnePlus Open 2. Honor анонсирует Magic V4, Vivo выпустит X Fold 4 или X Fold 4 Pro, а Huawei анонсирует Mate X7.

Xiaomi не упоминается в оригинальном посте, но инсайдер добавил в комментариях, что все пять ведущих китайских брендов, включая Xiaomi, планируют расширить свою линейку складных смартфонов. Однако график их выпуска изменится. Можно предположить, что следующий складной смартфон Xiaomi, которым должен стать MIX Fold 5, может появиться гораздо позже конкурентов. Кроме того, учитывая, что Xiaomi не пропускала ни одного года с момента анонса своего первого складного смартфона MIX Fold в 2021 году, есть высокая вероятность появления новой модели.

Digital Chat Station также сообщает, что появятся три новых складных раскладушки от китайских брендов. Huawei анонсирует Pocket 3, Xiaomi выпустит MIX Flip 2, который, как сообщается, получит улучшенную батарею, а Honor выпустит Magic V Flip 2. Неудивительно, что все эти новые продукты дебютируют в Китае, но некоторые из них должны выйти на глобальный рынок.

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