Які смартфони-розкладачки з Китаю побачить світ у 2025 році: інсайдери назвали моделі

Oppo, Honor, Vivo і Huawei підтвердили випуск нових складних смартфонів, черга за Xiaomi, яка не розкриває планів офіційно, але натякає на них через інсайдерські витоки.

Related video

За даними джерела, цього року п'ять провідних китайських брендів випустять нові складні смартфони. Про це пише The Notebookcheck.

Всупереч більш раннім повідомленням про те, що деякі виробники приберуть складні телефони зі своєї лінійки продуктів, нова інформація припускає, що цього не станеться.

Китайські виробники смартфонів буквально врятували ринок складних смартфонів у 2024 році, випустивши такі вражаючі пристрої, як Honor Magic V3, Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Flip і Huawei Mate XT Ultimate. Ця тенденція збережеться і в 2025 році, оскільки одне з джерел інформації повідомило, що у п'яти провідних китайських брендів телефонів є плани на випуск нових складних пристроїв.

За даними Digital Chat Station, Oppo, Honor, Vivo і Huawei підтвердили випуск нових складних смартфонів цього року. Oppo, схоже, буде першим у черзі з Find N5, який також буде перейменований в OnePlus Open 2. Honor анонсує Magic V4, Vivo випустить X Fold 4 або X Fold 4 Pro, а Huawei анонсує Mate X7.

Xiaomi не згадується в оригінальному пості, але інсайдер додав у коментарях, що всі п'ять провідних китайських брендів, включно з Xiaomi, планують розширити свою лінійку складних смартфонів. Однак графік їхнього випуску зміниться. Можна припустити, що наступний складаний смартфон Xiaomi, яким має стати MIX Fold 5, може з'явитися набагато пізніше за конкурентів. Крім того, враховуючи, що Xiaomi не пропускала жодного року з моменту анонсу свого першого складного смартфона MIX Fold у 2021 році, є висока ймовірність появи нової моделі.

Digital Chat Station також повідомляє, що з'являться три нові складні розкладачки від китайських брендів. Huawei анонсує Pocket 3, Xiaomi випустить MIX Flip 2, який, як повідомляється, отримає поліпшену батарею, а Honor випустить Magic V Flip 2. Не дивно, що всі ці нові продукти дебютують у Китаї, але деякі з них мають вийти на глобальний ринок.

Раніше ми писали про те, який смартфон може бути "найпотужнішим на планеті". Згідно з даними бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro Max.