"Неожиданный" флагманский Android-смартфон может выйти в течение нескольких недель

Новая утечка указывает на то, что вскоре появится еще один премиальный телефон, который составит конкуренцию в верхнем сегменте рынка.

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На этой неделе Honor собирается представить свой флагман Magic 7 Pro на европейском рынке 15 января. Об этом пишет Gizmo China.

Предварительные заказы на устройство появились на нескольких сайтах Honor по всей Европе. Официальные цены пока держатся в тайне, однако новый отчет Dealabs раскрыл, сколько будет стоить этот флагманский смартфон, а также предложения по его запуску.

Согласно отчету, цена смартфона составит €1299 за модель с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Первые покупатели могут воспользоваться скидкой в ​​€300, что снизит цену до €1000. Высокоскоростное зарядное устройство также будет включено в покупку, пока есть запасы.

Европейская версия Magic 7 Pro во многом повторяет китайский вариант. Он оснащен процессором Snapdragon 8 Elite и 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает уровни яркости до 1600 нит для обычного использования и 5000 нит для HDR-контента.

Система камеры включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик с переменной апертурой, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 200-мегапиксельную перископическую камеру с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера представляет собой 50-мегапиксельный датчик в паре с датчиком времени пролета (ToF) для безопасной 3D-разблокировки по лицу. Также доступен встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Отличием европейской модели является емкость аккумулятора, которая снижена до 5270 мАч по сравнению с 5850 мАч кремниево-углеродной батареей в китайской версии. Несмотря на это, устройство сохраняет стабильную производительность аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки.

Honor предлагает дополнительные акции при запуске. Например, скидку в размере €300 для ранних пташек на своем официальном сайте, требуя от пользователей регистрации и получения купона онлайн.

Honor Magic 7 Pro будет доступен в черном и сером цветах на веб-сайте Honor и у некоторых розничных продавцов, включая Fnac, Boulanger и Orange.нее мы писали про лучшие недорогие телефоны 2025 года. В подборке — Google Pixel 8a, OnePlus 12R, Google Pixel 6а, iPhone SE (2022), CMF Phone 1, Moto G 5G, OnePlus Nord N30, Motorola Moto G Stylus 5G, Samsung Galaxy А55.