"Несподіваний" флагманський Android-смартфон може вийти протягом кількох тижнів

Новий витік вказує на те, що незабаром з'явиться ще один преміальний телефон, який складе конкуренцію у верхньому сегменті ринку.

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Цього тижня Honor збирається представити свій флагман Magic 7 Pro на європейському ринку 15 січня. Про це пише Gizmo China.

Попередні замовлення на пристрій з'явилися на кількох сайтах Honor по всій Європі. Офіційні ціни поки тримаються в таємниці, проте новий звіт Dealabs розкрив, скільки коштуватиме цей флагманський смартфон, а також пропозиції щодо його запуску.

Згідно зі звітом, ціна смартфона становитиме €1299 за модель з 12 ГБ ОЗП і 512 ГБ пам'яті. Перші покупці можуть скористатися знижкою в €300, що знизить ціну до €1000. Високошвидкісний зарядний пристрій також буде включено в покупку, поки є запаси.

Європейська версія Magic 7 Pro багато в чому повторює китайський варіант. Він оснащений процесором Snapdragon 8 Elite і 6,8-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Дисплей підтримує рівні яскравості до 1600 ніт для звичайного використання і 5000 ніт для HDR-контенту.

Система камери містить 50-мегапіксельний основний датчик зі змінною апертурою, 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 200-мегапіксельну перископічну камеру з 3-кратним оптичним зумом. Фронтальна камера являє собою 50-мегапіксельний датчик у парі з датчиком часу прольоту (ToF) для безпечного 3D-розблокування за обличчям. Також доступний вбудований у дисплей ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Відмінністю європейської моделі є ємність акумулятора, яка знижена до 5270 мАг порівняно з 5850 мАг кремнієво-вуглецевою батареєю в китайській версії. Попри це, пристрій зберігає стабільну продуктивність акумулятора з підтримкою швидкої зарядки.

Honor пропонує додаткові акції під час запуску. Наприклад, знижку в розмірі €300 для ранніх пташок на своєму офіційному сайті, вимагаючи від користувачів реєстрації та отримання купона онлайн.

Honor Magic 7 Pro буде доступний в чорному і сірому кольорах на вебсайті Honor і у деяких роздрібних продавців, включаючи Fnac, Boulanger і Orange.неї ми писали про кращі недорогі телефони 2025 року. У добірці — Google Pixel 8a, OnePlus 12R, Google Pixel 6а, iPhone SE (2022), CMF Phone 1, Moto G 5G, OnePlus Nord N30, Motorola Moto G Stylus 5G, Samsung Galaxy А55.