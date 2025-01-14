Менее чем 300 долларов: когда выйдут бюджетные смартфоны Moto G и Moto G Power 2025

Moto G Power 2025 предлагает аккумулятор емкостью 5000 мАч и беспроводную зарядку, а Moto G 2025 может похвастать камерой с функциями ИИ.

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Новый год приносит новые устройства в линейку Motorola Moto G. Вот первые новинки 2025 года среди бюджетных телефонов, каждая из которых разработана с учетом потребностей конкретного пользователя. О них пишет Tom's Guide.

Moto G 2025 — самая дешевая из двух новых моделей. Благодаря большому экрану и стереодинамикам с поддержкой Dolby Atmos и Bass Boost, это недорогой вариант, ориентированный на людей, которые смотрят видео и слушают музыку на своем мобильном устройстве. Между тем, система камер на базе искусственного интеллекта, которая включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру с 2-мегапиксельным макрообъективом, обеспечивает надежные функции захвата изображений для пользователей с ограниченным бюджетом.

Другая новая модель, Moto G Power (2025), является последней в линейке бюджетных устройств Motorola с длительным сроком службы. Как и Moto G Power 2024 года, эта новая версия предлагает аккумулятор емкостью 5000 мАч и беспроводную зарядку. Размер экрана немного увеличился до 6,8 дюймов, а Motorola добавила сертификацию MIL-STD-810H и водонепроницаемость IP68 и IP69 — функция, которая обычно ограничивается гораздо более дорогими телефонами.

Смартфон Moto G Фото: androidpolice.com

Всегда нужно быть готовым идти на компромиссы при покупке дешевого телефона. Однако, если не нужен высокопроизводительный процессор (оба новых телефона Moto G оснащены чипсетом MediaTek Dimensity 6300) и не требуются новейшие "навороты", можно найти некоторые преимущества в более дешевом устройстве, помимо его цены.

Motorola заявляет, что работала над улучшением выходных данных камеры в новых моделях. Однако на первый взгляд кажется, что новый телефон использует то же самое оборудование, что и модели 2024 года. Реальное обновление заключается в нескольких функциях на базе искусственного интеллекта, таких как оптимизация снимков, интеграция с Google Lens, автоматическое улучшение Google Photos и автоматическое ночное видение.

Ежегодные выпуски также дают Motorola шанс обновить предыдущие версии телефона. Например, в случае с новым Moto G Power Motorola заявляет, что улучшила работу камеры.

Moto G (2025) поступит в продажу в США 30 января, и можно купить телефон за $199 в официальных магазинах Motorola, на Amazon и Best Buy.

Moto G Power (2025) поступит в продажу 6 февраля в магазины Motorola, на Amazon и Best Buy. Его цена составит $299.

Ранее мы писали про лучшие недорогие телефоны 2025 года. В подборке — Google Pixel 8a, OnePlus 12R, Google Pixel 6а, iPhone SE (2022), CMF Phone 1, Moto G 5G, OnePlus Nord N30, Motorola Moto G Stylus 5G, Samsung Galaxy А55.